Rusia reaccionará de manera simétrica si EEUU comienza a probar armas nucleares, advierte el vicecanciller ruso

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 26 segundos

“Si EEUU está a punto de volver a realizar pruebas explosivas de armas nucleares a gran escala, nos reservamos el derecho a reaccionar de manera equivalente”, aclaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al intervenir en la sesión del Club de Debates Valdái.

Más comentarios de Riabkov:

◼ Moscú se está preparando para todos los posibles escenarios en materia de estabilidad estratégica tras la expiración del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START).

◼ Rusia aún no ha recibido una respuesta sustancial de EEUU a su propuesta de seguir respetando los límites establecidos en el Nuevo START tras su expiración el 5 de febrero de 2026.

◼ Moscú está en condiciones de garantizar su seguridad nacional mediante el mantenimiento del equilibrio estratégico, incluso recurriendo a contramedidas de carácter técnico-militar.

Visitas: 6