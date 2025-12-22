Rusia reaccionará de manera simétrica si EEUU comienza a probar armas nucleares, advierte el vicecanciller ruso
Tiempo de lectura aprox: 26 segundos
“Si EEUU está a punto de volver a realizar pruebas explosivas de armas nucleares a gran escala, nos reservamos el derecho a reaccionar de manera equivalente”, aclaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al intervenir en la sesión del Club de Debates Valdái.
Más comentarios de Riabkov:
◼ Moscú se está preparando para todos los posibles escenarios en materia de estabilidad estratégica tras la expiración del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START).
◼ Rusia aún no ha recibido una respuesta sustancial de EEUU a su propuesta de seguir respetando los límites establecidos en el Nuevo START tras su expiración el 5 de febrero de 2026.
◼ Moscú está en condiciones de garantizar su seguridad nacional mediante el mantenimiento del equilibrio estratégico, incluso recurriendo a contramedidas de carácter técnico-militar.
