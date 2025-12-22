Lavrov y Gil abordan agresiones de EE. UU. a Venezuela en contacto telefónico

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

En un esfuerzo por consolidar la diplomacia de paz y la soberanía regional, el canciller de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un contacto telefónico con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, para abordar las agresiones del Gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe.

LEA TAMBIÉN:

Rusia denuncia en la ONU “enfoques neocoloniales” de EE. UU. contra Venezuela

El intercambio se centró en la denuncia de las acciones unilaterales ejecutadas por la Administración de Donald Trump, que incluyen ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos, calificados como «actos ilícitos de piratería«, fueron repudiados por representar una violación flagrante al derecho internacional.

El ministro ruso expresó la solidaridad del Gobierno de Vladímir Putin con el pueblo venezolano y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades imperiales contra Venezuela.

En este sentido, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia señaló que apoyan a Venezuela «en la defensa de la Zona de paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del derecho internacional, enfatizando que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas«.

Un punto clave de la agenda fue el respaldo de Moscú a las iniciativas emprendidas por Caracas en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, el canciller ruso enfatizó que su país brindará todo el apoyo necesario para contrarrestar el bloqueo contra la nación suramericana.

Recientemente, esta postura fue reafirmada desde el Kremlin, tras un comunicado que enfatizó el apoyo de Putin a las políticas del presidente Nicolás Maduro. Moscú destacó que su respaldo está orientado a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía en un contexto de creciente presión externa.

También en contacto telefónico, Maduro y Putin profundizaron en el desarrollo de sus relaciones bilaterales bajo el amparo del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025.

Este tratado establece que se prioriza el respeto mutuo frente a la arquitectura de sanciones, ambas naciones se oponen firmemente a las medidas coercitivas unilaterales y se rechazan las restricciones de carácter extraterritorial que violan la Carta de la ONU.

Visitas: 3