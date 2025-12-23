Fallece Vince Zampella, creador de Call of Duty y leyenda del videojuego moderno

Compartir en

La industria del videojuego se despide para siempre de una de las figuras más relevantes de su historia. Vince Zampella (55), quien hasta ahora era director de la saga Battlefield, falleció en un accidente de tráfico el pasado domingo 21 de diciembre. El incidente tuvo lugar en una carretera al norte de la ciudad de Los Ángeles sin que hubiera otros vehículos implicados. Además del desarrollador, habría perdido la vida un segundo ocupante del vehículo cuya identidad no ha trascendido. Tampoco se ha revelado si Zampella era el conductor o viajaba como pasajero.

De acuerdo con la NBC, el coche en el que viajaba Zampella se salió de la carretera y chocó contra una barrera de hormigón. La colisión provocó un incendio en el que el conductor del vehículo quedó atrapado, falleciendo antes de que llegasen los servicios de emergencias. El pasajero, por su parte, salió despedido del automóvil. Si bien esto le permitió escapar de las llamas, sufrió lesiones críticas y murió en el hospital. Hasta ahora no se han esclarecido cuáles han sido las causas del accidente ni se han compartido con la prensa hipótesis sobre el mismo.

Una leyenda de la industria del videojuego

Siempre ha habido consenso en situar a Vince Zampella como una de las figuras más importantes de la historia de los videojuegos. El creativo estadounidense fue fundamental para la historia de los shooters y estuvo implicado en cuatro de las sagas mejor valoradas del género de los FPS. Fue diseñador jefe de algunos de los Medal of Honor mejor valorados y luego fichó por Activision para crear la saga Call of Duty. Trabajó en ella durante su etapa de mayor esplendor, y participó en la revolución que supuso el estreno de Call of Duty 4: Modern Warfare.

“Esta es una pérdida inimaginable. Nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a los que se sintieron conmovidos por su obra. La influencia de Vince en la industria del videojuego ha sido profunda y tuvo un gran alcance. Su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno y ha inspirado a millones de jugadores alrededor del mundo. Su legado seguirá marcando la manera en la que se crean los videojuegos y cómo conectan con los jugadores en las generaciones venideras”, decía Electronic Arts en un comunicado oficial.

