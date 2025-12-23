Vuelta a los clásicos en Radio Ciudad del Mar, una feliz noticia

Compartir en

Radio Ciudad de Mar ha sido siempre una plaza fuerte en la difusión cultural. Parte de ese cometido fue, una vez “Con los Grandes de la Música”, que sumó a esta emisora reconocimientos en Festivales Nacionales de la Radio. La buena noticia es que este género de espacio ha renacido a partir de 2025.

A más de cuatro años, la programación de música sinfónica retornó a la Perla del Sur. Ahora los domingos, a partir de las seis y media de la tarde, a través del programa Clásicos del pentagrama. El proyecto formó parte de la programación de verano de este año y, para beneplácito de muchos, se mantuvo en la programación habitual.

¿Para qué una hora dedicada a este tipo de música?

En nada se trata de un lujo innecesario; constituye una apuesta cultural con beneficios formativos y sociales. En primer lugar, Clásicos del pentagrama se acerca a todo tipo de oyentes, incluso a quienes nunca han asistido a un concierto. Escuchar, disfrutar y entenderla es parte de una tradición ha moldeado siglos de pensamiento, emoción y expresión humana.

La música clásica va más allá de un mero entretenimiento; es un lenguaje universal que encierra historias, contextos históricos, innovaciones técnicas y tensiones estéticas que enriquecen la comprensión del mundo.

A través de estas obras es posible aproximarse a otras expresiones del arte, el teatro, la narrativa, leyendas y a la historia de los pueblos. La forma como ha sido concebido Clásicos del pentagrama hace de él una especie de “aula invisible”, sin ceñirse al apretado concepto de “lección” de apreciación musical.

A través de la selección cuidadosa de las obras, la narración del trasfondo histórico, la explicación de formas musicales o la comparación entre intérpretes, los oyentes aprenden a escuchar con atención, a identificar estructuras, apreciar matices y desarrollar un oído crítico. Esta formación auditiva mejora la concentración, la sensibilidad estética y la capacidad de análisis y habilidades transferibles a otras áreas del conocimiento.

En lo didáctico, los espacios radiales de música clásica tienen el poder de desmitificar lo que muchos acaso consideren “difícil” o “aburrido”. Al vincular una sonata con una emoción cotidiana o al mostrar cómo una pieza compuesta hace tres siglos resuena en la actualidad, lo aparentemente ajeno se transforma en algo cercano y revelador.

Es puerta abierta a la reflexión, el descubrimiento y la formación más integrales de los oyentes, para hacerlo más sensible e informado.

Este espacio busca preservar – y actualizar – el patrimonio sonoro universal. Intenta mantener viva la memoria de siglos de creación artística, sin que se pretenda imponer un canon inamovible. Equivale a abrir ventanas hacia mundos sonoros diversos, con una cercanía sin prejuicios.

La buena locución, una anécdota bien contada, la conexión emocional y un nivel de realización riguroso propician que cualquier oyente no habituado, descubra en esta música una fuente de conocimientos e identidad.

Clásicos del pentagrama de Radio Ciudad del Mar, se propone el fomento de una escucha activa y comprometida, como vía para ampliar los horizontes sensibles. Protegerlos, promoverlos y renovarlos es un ejercicio por una inteligencia más reflexiva, empático y culturalmente diverso.

A quienes acepten la invitación, podemos encontrarnos todos los domingos a las seis y treinta de la tarde.

