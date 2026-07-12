León XIV lamentó fracaso de la esperanza de acuerdo de paz EEUU-Irán

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El papa León XIV lamentó hoy el fracaso de la esperanza de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, tras la reanudación de los ataques norteamericanos contra Teherán, que conducen a una escalada.

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, pronunciada ante cientos de fieles congregados en la Plaza de la Libertad, frente al Palacio Apostólico de las Villas Pontificias, en Castel Gandolfo, el santo padre expresó que “lamentablemente, los vientos de guerra soplan de nuevo en Oriente Medio”.

El obispo de Roma pidió a los creyentes y personas de voluntad de todo el mundo que “no permitamos que estos vientos extingan la llama de la esperanza y la paz, aun cuando parezca frágil y vacilante”.

La preocupación por la escalada en los enfrentamientos fue expresada por el sumo pontífice tras el lanzamiento por Estados Unidos, en esta jornada, de nuevos bombardeos contra varias zonas en Irán, en lo que se considera como la tercera oleada ofensiva en menos de una semana.

Los ataques fueron realizados contra unos 140 objetivos en territorio iraní, según confirmó mediante un comunicado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Por su parte el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”, mientras la Guardia Revolucionaria de ese país anunció la realización de golpes de respuesta contra varias bases e instalaciones militares estadounidenses en la región.

El líder de la Iglesia católica también se refirió, en su primer Ángelus recitado durante la actual estancia de verano en Castel Gandolfo, al agravamiento del conflicto en Ucrania, tras los intensos enfrentamientos bélicos de los últimos días en Járkov, Dnipro, Kiev y Odesa, según un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News.

“Renuevo mi esperanza de que el camino del diálogo, el encuentro y la diplomacia se siga con perseverancia, el único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, en seguridad mutua y con respeto a la dignidad de cada persona”, aseveró este domingo el papa León XIV.

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