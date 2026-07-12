Marcelo Verdecia, revolucionario desde La Sierra hasta siempre

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Por: Víctor Lázaro Fournier Rubio

En ocasión del lustro de su partida física, el próximo 20 de julio de 2026 estaremos recordando la huella imperecedera que nos legara para la historia el General de Brigada de la reserva, Marcelo Verdecía Perdomo, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Presidente de Honor de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Cienfuegos.

El general campesino recordaba en sus memorias, “Bajé con Fidel y formé parte de la Caravana de la Libertad. Desde su ingreso al Ejército Rebelde en agosto del 1957 formo parte de la escolta del Comandante en Jefe hasta 1960. Junto a Fidel, como integrante de la Columna 1 de dicho mando, participa en importantes acciones en la región oriental del país y sale el día 2 de enero de 1959 para La Habana, integrando la Caravana de la Libertad y llegó a su lado a Cienfuegos.

Fue la Revolución lo que me trajo hasta esta ciudad (…) Fidel decía que, ‘a Cienfuegos había que venir’, y así fue, esa visita quedó para la historia y marcó mi vida. Yo era un guajirito que no había salido de la Sierra Maestra”.

Entre estas y otras razones se descubren los motivos por los que Verdecia lucía con modestia y orgullo sus grados de Oficial Superior de las FAR y portaba la estrella de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Al respecto es de señalar: Durante los ascensos y condecoraciones más importantes que recibiera como resultado de su destacada hoja de servicios en las FAR y su dedicación al trabajo se resalta que los jefes aquí ascendidos tienen en común haber alcanzado el honor de llevar en sus hombros los laureles de general, el ser personas modestas y sencillas y, sobre todo, fieles a toda prueba a la Patria, la Revolución y Fidel, pero por su origen están lejos de ser algo homogéneo.

Héroe del Trabajo de la República de Cuba es un Título honorífico creado por el Decreto – Ley N° 30 de 10 de diciembre de 1979. Se otorga por el Consejo de Estado a ciudadanos cubanos y extranjeros en reconocimiento a extraordinarios méritos alcanzados en el trabajo creador o en las luchas por las conquistas y en defensa de los logros e intereses de la clase obrera, así como por la práctica consecuente y aportes valiosos al internacionalismo proletario. Su insignia representativa es la Medalla “Estrella de Oro del Trabajo”.

Al profundizar en el desarrollo del trabajo de educación patriótica, militar e internacionalista entre los combatientes, sus familiares y la población, en especial con la juventud, se apreciaban en el héroe principios de paradigma, de voluntad y de buenas prácticas. El campesino pobre, integrado a las fuerzas de liberación de su país, creció en todos los órdenes hasta convertirse en referente para todas las generaciones de cubanos

Por los jóvenes siempre mostró especial preocupación. Él dijo, por ejemplo: “Tenemos que seguir incidiendo en los hombres, proseguir nuestras tareas, fortalecer todavía más el trabajo patriótico militar internacionalista y la labor en la escuela con las nuevas generaciones, encargadas de dar continuidad a esta gran obra revolucionaria. Una gran parte del quehacer cotidiano nuestro debe ir dirigido a ello”.

En sus frecuentes encuentros con estudiantes y trabajadores, rememora su primer encuentro con Fidel y los momentos más importantes al lado del líder, su historia de vida y anécdotas que son inolvidables, a pesar del tiempo transcurrido, en esos conversatorios resalta la importancia de los jóvenes para el país y los exhorta a mantenerse fieles a las enseñanzas del Comandante en Jefe, y asegurar la continuidad de la Revolución. De Fidel como siempre le llamo afirma; que además de ser un gran líder, fue y sigue siendo un educador, un maestro.

Mediante el trabajo, la fidelidad, la entrega y un amor sin límites a la patria y a los suyos, Marcelo Verdecía defendió con vehemencia los principios que nos identifican; al tiempo que alertó a los jóvenes sobre las apetencias del poderoso vecino del norte.

En estos momentos de inteligencia, de lucha y de combate, a nombre de nuestro líder fundador compartimos con la juventud algunos de las direcciones estratégicas que se acometen por la organización como parte del Movimiento Popular Participativo Barrio por la Patria.

Con la implementación de estas estrategias nuestros jóvenes estarían rindiendo el merecido homenaje a este paradigma de la Revolución.

Incrementar el trabajo con la Red Juvenil Comunitaria defendiendo las ideas que resultan de la aplicación de las medidas diseñadas a nivel de país para la mejora de la Producción y la Economía. Apoyar en las tareas de Red Juvenil Comunitaria, con el propósito de fortalecer la participación activa de las nuevas generaciones en la solución de los problemas de la comunidad.

A los cinco años de su partida física el Gral (b) de la, reserva, Marcelo Verdecia Perdomo continúa aconsejando a nuestra juventud y la exhorta a mantener su entrega incondicional a las tareas de la Revolución.

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