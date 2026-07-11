Trump instaló la barbarie en el mundo, advierte político brasileño

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El exdiputado y expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino advirtió sobre la política exterior mantenida hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus posibles repercusiones en las elecciones brasileñas.

En entrevista concedida al programa Bom Dia 247, Genoino afirmó que el mandatario norteamericano instaló la barbarie en el mundo con una política exterior que profundiza la crisis internacional y que puede impactar en Brasil y las elecciones generales de 2026.

De acuerdo con el histórico dirigente partidista, la actual administración representa un cambio en la forma de actuación del imperialismo estadounidense, al estimular conflictos armados y aumentar las tensiones geopolíticas en un contexto de debilitamiento de la hegemonía de Washington.

A su juicio, el liderazgo ejercido por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial atraviesa un proceso de declive que afecta su capacidad de influencia militar, económica, cultural y política.

El exparlamentario aseguró que Trump busca preservar la posición internacional de su país mediante una mayor inversión en la industria bélica y una política de confrontación, en detrimento de iniciativas para enfrentar desafíos como el cambio climático y las crisis humanitarias.

Asimismo, vinculó el escenario internacional con el debilitamiento de la democracia liberal y el ascenso de gobiernos de extrema derecha.

En ese contexto, mencionó a Trump en Estados Unidos y a la familia Bolsonaro en Brasil como ejemplos de proyectos políticos sustentados, según afirmó, en intereses familiares y patrimoniales.

Genoino también citó las situaciones de Palestina, Cuba, Irán y Venezuela como ejemplos de naciones sometidas a sanciones, bloqueos y presiones internacionales, que atribuyó a la estrategia de Washington.

Sostuvo que la pérdida de hegemonía estadounidense no reduce su capacidad de influencia, sino que puede volver más agresiva su actuación durante la actual transición del orden internacional.

Pese a ese panorama, el dirigente dijo observar señales de reorganización de las fuerzas progresistas, con el crecimiento de sectores de izquierda en Estados Unidos y mayores posibilidades de articulación entre gobiernos y movimientos populares del Sur Global.

En ese sentido, destacó las iniciativas diplomáticas impulsadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto a otros mandatarios latinoamericanos para construir alternativas frente al escenario internacional vigente.

Genoino defendió además que la izquierda presente un proyecto político capaz de movilizar a la sociedad en torno a transformaciones sociales y al enfrentamiento del imperialismo, al considerar que el debate excede el calendario electoral brasileño y abarca el papel que el país puede desempeñar en la reconfiguración del orden mundial.

«Frente a la barbarie, la izquierda debe enarbolar la bandera de la lucha contra el capitalismo y por el socialismo», afirmó.

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