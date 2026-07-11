¡Inaudito!: FIFA quiere vender el césped de la final

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Para nadie es un secreto que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le saca lascas a todo con fines comerciales, y hoy se supo que pondrá a la venta el césped sobre el cual se jugará la final de esta Copa Mundial.

Poco importa que el organismo haya sido duramente criticado por los altos precios de las entradas para los duelos de este certamen, ahora espera sumar a sus arcas más de 11 millones de dólares.

Da igual quiénes sean los protagonistas el próximo domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, todos los equipos sobrevivientes tienen aficionados con buen poder adquisitivo.

Por tanto, a los fanáticos del equipo campeón les gustaría sumar como artículos de colección un pedazo de ese terreno mágico, y la FIFA, ni corta ni perezosa, ya los tasó con precios que oscilarán desde los 450 hasta los tres mil dólares.

Todo depende del modelo que cada consumidor desee adquirir, porque además del tamaño de césped se valora el empaque y hasta una placa conmemorativa de metal grabada en oro, una réplica miniatura del balón de la final y un trofeo de cristal.

Sea dueño de una auténtica pieza de la historia del fútbol con un fragmento genuino del campo de la Copa Mundial, así se vende la FIFA a través de la tienda de su portal web.

Según explica la entidad, una vez que concluya el partido y se defina al campeón del mundo, se retirará el césped y se encapsulará en pequeñas cajas de acrílico con resina para preservarlo.

Cuatro versiones distintas fueron diseñadas para los pretendientes, con cuatro precios distintos evidentemente, cada una limitada a dos mil 26 unidades.

Las tres primeras tendrán un fragmento de pasto de 2.5 pulgadas por lado, y la más costosa, denominada “Hero Edition”, incluye una pieza de mayor tamaño (17.5 pulgadas por lado).

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