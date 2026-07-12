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La grieta en la cúpula del poder en Argentina se ahonda entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarrue; las señales son cada vez más evidentes y marchan por caminos opuestos.

Tal fisura resaltó en el ámbito político en la última semana, en la que destacaron por igual otros problemas nacionales como el aumento de despidos y vaciamiento de organismos del Estado como el estratégico Centro Nacional de Energía Atómica, entre otros.

Y todo se da en medio del Mundial de Fútbol que hace a los argentinos desviar la atención de los males que los abruman, y con las victorias de su selección aliviar las penurias que los agobian.

Milei considera a Villarruel una traidora y ni se miran en público, se evitan en ellos, y ella hasta está dando a entender una probable candidatura, según se aprecia en recientes movidas políticas, para disputarle el sillón ejecutivo en 2027, y desde ya plantea una visión muy distinta a la línea que sigue el actual mandatario.

Muestra de lo anterior fue el reciente viaje que ambos hicieron a Tucumán para la celebración del Día de la Independencia el 9 de Julio, donde estuvieron cada cual por su lado, y ella ni siquiera fue invitada a la ceremonia oficial. Se quedó para cumplir una agenda personal por separado luego que el mandatario libertario regresó a Buenos Aires.

Allí, la “Vice” marcó distancia con el presidente incluso a través de su vestimenta, contacto con la gente y énfasis en valores como la familia, el patriotismo y salió en defensa de la industria nacional.

Victoria Villarruel habla poco y no acepta aún estar en campaña para llegar a la Casa Rosada en 2027 pero cada movimiento que hace la vicepresidenta va mostrando las cartas que piensa ir jugando en las próximas semanas de cara a un casi inevitable lanzamiento.

En Tucumán, Milei llegó en un viaje express a pedir apoyo para su agenda legislativa a los gobernadores que asistieron -13 de 24- en la que su principal preocupación es lograr una reforma política que elimine las elecciones primarias interpartidistas, con la idea de que La Libertad Avanza tenga más chances en los comicios nacionales del año próximo, opina el analista político Marcelo López.

Utilizó una fecha patria en beneficio casi personal y no mantuvo ni una sola reunión con ningún mandatario provincial entre los que se trasladaron al Jardín de la República, añadió López en un comentario para el medio Urgente24.

En cambio, Villarruel acudió a fábricas, tomó mate con la gente que la acompañó a la Casa Histórica de Tucumán y se mostró accesible y amable.

Algunos estiman que es una populista de derecha, una “política suave”; pudiera ser, aunque en Tucumán dejó claro una línea contraria a la gestión de Milei y su hermana Karina, estableciendo siete diferencias.

Y esas son según enumeró López: 1-Generar trabajo, 2-Defender la industria, 3-Nacionalismo económico, 4-Sostener la familia, 5-Federalismo real, 6-No abandonar al débil, 7-Ser decente es vital.

Todavía no ha dicho si aspira al sillón presidencial, pero lo que es evidente es que el presidente y la “Vice” hoy marchan por caminos muy divergentes.

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