Desarrollan en Rusia películas de colágeno para restaurar córneas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 40 segundos

Científicos rusos desarrollaron un método eficaz para crear películas de colágeno para el cultivo de células corneales, informó hoy el Instituto de Citología de la Academia de Ciencias del país euroasiático.

Los científicos del Instituto de Citología de la Academia Rusa de Ciencias y del Instituto Fisicotécnico Ioffe propusieron un método accesible y eficaz para crear matrices de colágeno (andamios) que pueden utilizarse para el trasplante de células corneales, precisa la información publicada hoy por la agencia de prensa RIA Novosti.

Este avance podría tener aplicaciones potenciales en terapias regenerativas para los órganos visuales, reza el comunicado.

Los investigadores observaron la interacción de las células con las películas resultantes y descubrieron que el pre-enfriamiento del sustrato de colágeno estimula la migración celular.

La jefa del grupo de ingeniería de tejidos del Centro Científico de Irkutsk de la Academia Rusa de Ciencias, Yulia Nashchekina, señaló que las películas implantadas promueven la proliferación celular en la superficie y su movimiento activo desde los bordes de la herida, acelerando así la cicatrización.

El estudio fue financiado por una subvención de la Fundación Rusa para la Ciencia, según divulgó RIA Novosti.

Visitas: 0