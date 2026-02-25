La presidenta de México presenta un proyecto de reforma electoral que envía al Congreso
Tiempo de lectura aprox: 40 segundos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su proyecto de reforma de las leyes electorales que envía al Congreso, el cual propone modificar los métodos de representación proporcional para elegir diputados, y elimina ese procedimiento en el Senado, además de recortar el gasto público en los comicios.
La reforma abarca:
1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión:
La Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes, todos electos por votación directa. De ellos, unos 300 diputados serán elegidos por distrito electoral de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
2. Reducción del gasto
El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben las aportaciones en efectivo. Se incorporará el uso de tecnologías en la fiscalización.
3. Mayor fiscalización
El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben las aportaciones en efectivo. Se incorporará el uso de tecnologías en la fiscalización.
4. Voto en el extranjero:
Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.
5. Reducción de tiempos en radio y televisión:
De 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el período electoral.
6. Regulación del uso de IA
7. Cómputos distritales
Iniciarán al término de la jornada electoral.
8. Ampliación de la democracia participativa
9. No al nepotismo
10. No a la reelección
Visitas: 0