Moscú acoge el IV Foro de Tecnologías del Futuro: ¿cuáles son los ‘platos importantes del menú’ del evento? (+VIDEO)
Compañías líderes, destacados científicos y representantes de las autoridades públicas se reúnen en esta plataforma para intercambiar experiencias y presentar avances en diversas áreas tecnológicas, entre ellas la medicina, la agricultura, la alimentación y la inteligencia artificial.
Conoce más sobre la exposición en el reportaje del corresponsal de Sputnik.
