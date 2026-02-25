miércoles, febrero 25, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Moscú acoge el IV Foro de Tecnologías del Futuro: ¿cuáles son los ‘platos importantes del menú’ del evento? (+VIDEO)

Sputnik Mundo 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 10 segundos

Compañías líderes, destacados científicos y representantes de las autoridades públicas se reúnen en esta plataforma para intercambiar experiencias y presentar avances en diversas áreas tecnológicas, entre ellas la medicina, la agricultura, la alimentación y la inteligencia artificial.
Conoce más sobre la exposición en el reportaje del corresponsal de Sputnik.

Visitas: 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *