“La pelota está más viva que nunca”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 23 segundos

Desde hace un tiempo Emilio Chaviano Rajadel y yo nos debíamos la conversación. Y es que de manera intempestiva, el entrenador y coach de los Elefantes pasó a ser director de la Academia Provincial de Béisbol, y casi al instante, se enroló en la difícil tarea de comisionado de las bolas y los strikes en la Perla del Sur. Por los trajines propios de nuestras responsabilidades se aplazó la necesaria entrevista, la cual ya sale a la luz.

¿Cómo has asimilado todos estos cambios en tan poco tiempo?

“Simplemente fue sucediendo. Al terminar la anterior Serie Nacional había conversado con Jorge Rodríguez, el mánager del equipo, acerca de tomarme un tiempo de descanso para dedicarle espacio a la casa, la familia, la niña. Sabes que en este ajetreo uno a veces se aleja, por el mismo sistema de nuestro trabajo. En ese momento exacto se me acercan con la propuesta de dirigir la Academia, y como soy un hombre del béisbol acepté. Incluso estando dentro de los Elefantes habíamos colegiado un grupo de ideas que creíamos se podían llevar a cabo en la Academia, y lo asumí. Pero enseguida llega la salida de nuestro comisionado Jesús Gómez, debido a una misión de colaboración, y me plantean la nueva responsabilidad. Yo quería tranquilidad, pero me corre la pelota por las venas y no pude negarme”.

Dices que querías tranquilidad, pero la labor de Comisionado en Cuba, en Cienfuegos, y sobre todo de béisbol, no es precisamente tranquilidad lo que proporciona. ¿El nuevo rol te lleva a mirar las cosas de manera diferente?

“No voy a negar que desde aquí tienes un poco más de visión. No es lo mismo estar en el terreno, que te aclaro es lo que más me gusta hacer, que mirar las cosas de manera más global. Te fortalece en muchos sentidos. Y sí, es muy complejo ser comisionado de béisbol, y eso lo pueden ratificar todos los que han pasado por esta tarea. Sencillamente no hay tiempo para el descanso, pues no se trata solo de la Serie Nacional, sino de todas las categorías con sus características y parámetros respectivos”.

Lógicamente tenemos que hablar de los Elefantes de Cienfuegos, un equipo muy renovado que no ha podido escalar posiciones como aspiran sus seguidores. ¿Cuál es la real meta del plantel?

“El objetivo planteado fue recuperar la competitividad, y claro que luchar por conseguir la clasificación. Como todos saben, es un conjunto con una renovación importante, donde varias figuras clave ya no están. También hay caras nuevas en parte del cuerpo técnico. La gente siempre quiere más, y nosotros también, y cuando digo nosotros me refiero a atletas, entrenadores y directivos. Pero hay que tener paciencia. Es cierto que pudieran estar mejor ubicados, pero muchas de las cosas que pasan son propias de la inexperiencia, de la responsabilidad que tienen que asumir muchachos que hasta ayer no la tenían. Desde fuera se ve fácil, pero son un sinnúmero de detalles que influyen en el resultado, como las decisiones a tomar en cada momento. Ahí las causas de varios juegos perdidos por una carrera, para ponerte un ejemplo.

“Y no crea nadie que nos da lo mismo. Todos los días se hacen señalamientos, se brindan enseñanzas, pero tenemos que darles confianza y seguir enfocados en el proyecto”.

Algunos esperaban más del pitcheo, área que en las condiciones actuales del equipo pudiera constituir la mayor fortaleza.

“Sabemos que se crearon expectativas, pero no lo veo aun como una fortaleza. Estamos desde hace un tiempo trabajando muy fuerte con los lanzadores, con el apoyo de técnicos muy experimentados de otros territorios del país. Pero también hay figuras que tienen que madurar, sobre todo en el rol de relevo. Precisamente ahí se nos han escapado victorias”.

Por su experiencia destacan Luis Vicente Mateo, “El Cúcuru”, Richel, Pedro González, entre otros. ¿Son líderes dentro de la selección?

“De todos esos, y de otros como Félix Rodríguez, Danny Oramas, José Miguel Oramas y los lanzadores con mayor recorrido existe liderazgo. Se comunican, se aconsejan, analizan los errores y las deficiencias. Hay que ver cómo se hablan, cómo se exigen. De verdad que existen muchos deseos, aunque no sean consecuentes con el resultado. Para nada el objetivo es quedar en el puesto 16. A veces para ganar no basta con lo que sucede en el terreno, sino con todo lo que rodea el proceso, y confiamos en este proyecto”.

Ya aparece el béisbol five en el panorama competitivo de Cienfuegos.

“Así es. Tuvimos participación en el Campeonato Nacional Juvenil, y existen proyecciones para esta modalidad. Tengo que reconocer que los viajes junto al equipo de la Serie Nacional me han impedido realizar un recorrido, pendiente, por toda la provincia, pero lo realizaremos, para evaluar estrategias, revisar terrenos, etc. Comenzaremos con campeonatos inter escuelas y eventos municipales, y luego se prevé el primer torneo provincial”.

Mucho se ha hablado (y he hablado) de la nueva interrupción de los campeonatos nacionales de las categorías Sub 15 y Sub 18, situación que se ha repetido en los últimos tres años. Doloroso para esos muchachos, sobre todo para los juveniles, que según mi criterio pudieron ocupar podio en esas lides. Incluso esta vez comenzaron con excelente balance de ocho éxitos en nueve presentaciones. ¿Otra vez se quedarán con las ganas?

“Puedo decir que no será así, o al menos esa es la intención de la Comisión Nacional, que se ha mostrado muy interesada en reanudar esas justas. Hace unas semanas se hizo un intento pero no fue posible. No obstante, reitero, existen intenciones de que ahora los torneos se realicen hasta el final”.

¿Y el béisbol femenino?

“Luego de un buen momento ha estado algo apagado en los últimos años, pero ya también comienza un nuevo proceso, en aras de rescatarlo. Te digo, la pelota está más viva que nunca, y ejemplo de ello es el equipo Sub 12 que por estos días nos representa en la fase final de su campeonato nacional. Son muchas tareas a atender, y aunque para mí es un enorme reto, lo asumo con muchísima responsabilidad y alegría”.

Visitas: 1