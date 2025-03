J.D. Vance realiza su primera visita a la frontera con México y celebra la “mano dura” de Trump

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 25 segundos

Desde la frontera con México, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presumió el rumbo que ha tomado de la política migratoria trumpista.

.@VP delivers remarks from the SECURE southern border: “As @POTUS said last night… it turns out we didn’t need new laws. We didn’t need fancy legislation. We just needed a new President of the United States — and thank God that’s exactly what we have.” pic.twitter.com/KfphaeLXsM

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2025