Irán recauda millones de dólares por barcos que transitan Ormuz

Según declaraciones divulgadas por la agencia semioficial Fars, el legislador explicó que el importe promedio de las tarifas aplicadas a las embarcaciones que utilizan esa estratégica vía marítima oscila entre 1,5 y dos millones de dólares por buque.

Zanganeh precisó que los pagos pueden efectuarse en efectivo, mediante criptomonedas o a través de la entrega de mercancías, cuyo valor es descontado de las tasas correspondientes al tránsito.

De acuerdo con estimaciones difundidas por Fars, estos gravámenes podrían aportar a Irán ingresos anuales de hasta siete mil 500 millones de dólares.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones en la región tras el conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que, según Teherán, ha dejado más de tres mil muertos.

Tras un alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril con mediación de Pakistán y el posterior fracaso de las negociaciones, Washington impuso restricciones a los puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de petróleo y gas.

En respuesta, Irán estableció que el tránsito marítimo por el estrecho requiere autorización previa de sus autoridades, una medida que ha incrementado la preocupación internacional por la seguridad del suministro energético y el impacto sobre los mercados globales.