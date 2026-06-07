Más de 200 startups en foro de tecnologías en Angola

De acuerdo con declaraciones a la agencia Angola Press, del ministro de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación Social, Mário Oliveira, la presencia de ese alto número de emprendimientos nacionales refleja el crecimiento del espacio y su papel como promotor de estas iniciativas.

Comentó que estarán presentes en el Centro de Convenciones de Talatona, sede de Angotic 2026, no sólo representantes de Luanda, sino de otras provincias del país.

Conectar el talento y la innovación de los emprendimientos angoleños con empresas, inversores y conocimiento es parte de los propósitos de la cita, que contempla exposiciones, talleres, conferencias y espacios de negociación.

El ministro señaló que los preparativos para la apertura el 11 de junio se desarrollan sin contratiempos, en una edición que espera superar el récord de 11 mil visitantes registrados en la edición de 2025 y alcanzar aproximadamente 20 mil.

El foro, que estará centrado en la digitalización, la modernización, la prestación de servicios locales, la innovación sostenible, la inclusión y el fortalecimiento de la cooperación, tendrá entre sus atractivos el concurso “Track 2 Space Startups”, que premiará a cinco emprendimientos con programas internacionales de formación y aceleración en Francia.

Entidades de República Democrática del Congo (RDC), Tanzania, Namibia y Mozambique; representantes de la Unión Africana, Naciones Unidas y de otras instituciones estarán presentes este año en Angotic 2026, que lleva por lema En el camino hacia la transformación digital.