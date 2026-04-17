Inicia XIV congreso de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba

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La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) inició hoy su XIV Congreso en Montesilvano, localidad de la provincia de Pescara, donde se hará un balance del trabajo realizado y se proyectarán nuevas acciones solidarias.

“En un mundo cada vez más complejo, ratificamos nuestro apoyo al pueblo cubano, a su Revolución y a su derecho a la soberanía”, indica un comunicado de la Anaic en relación con este evento, el cual se extenderá hasta el próximo domingo, fecha en que se conmemora el aniversario 65 de la creación de esa organización.

La asociación, que ya cuenta con más de tres mil 500 miembros agrupados en unos 70 círculos a lo largo de este país europeo, nació el 19 de abril de 1961 al calor del apoyo en Italia al pueblo cubano ante la invasión mercenaria en Playa Girón, donde se propinó la primera gran derrota al imperialismo norteamericano en América.

En este congreso también se rendirá homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en jefe Fidel Castro, en ocasión del centenario de su natalicio, que se celebrará el próximo 13 de agosto, señalan sus organizadores.

“Miramos al pasado con orgullo por todo lo que hemos construido desde 1961 hasta hoy, pero mantenemos la vista fija en el futuro. ¡El viaje continúa!”, apunta la convocatoria a esta cita, donde renovarán “con fuerza la denuncia contra el criminal bloqueo estadounidense que ataca injustamente a la isla desde hace seis décadas”.

En declaraciones a medios informativos previas al inicio de este congreso, el presidente nacional de la Anaic, Marco Papacci, destacó que la decisión de celebrar el mismo en Pescara, provincia de la central región de Abruzzo, obedece a la destacada labor realizada por el circulo local de la asociación, muy activo en su solidaridad con Cuba.

Walter Rappatoni, secretario de dicho círculo, se refirió a los estrechos vínculos entre los pueblos de ambos países, y recordó la ayuda brindada por brigadas médicas cubanas a Italia, en los momentos más difíciles del enfrentamiento a la pandemia de Covid-19.

Con nuestra solidaridad, expresamos “nuestro apoyo y cercanía al pueblo cubano y nuestra gratitud a su Revolución, añadió Rappatoni en ese contacto con la prensa, en el que también intervinieron el vicepresidente nacional de la Anaic, Enzo Pecattori y Marco Coco, tesorero del círculo de Pescara.

Al encuentro asisten más de 100 delegados electos en las asambleas locales, quienes trabajarán en diversas comisiones, incluidas la política, de solidaridad y cooperación, de comunicación, de organización, de estatutos y la electoral, encargada de la selección del nuevo secretariado.

Están presentes como invitados, el embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero, así como Damián Delgado, consejero para Asuntos Políticos y segundo jefe de esa misión diplomática, además de Rigoberto Zarza, director del Departamento Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Participan también representantes de diversos partidos políticos, sindicatos y de otras organizaciones de este país, solidarias con la nación antillana.

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