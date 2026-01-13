Inicia en Cienfuegos el año de preparación para la defensa 2026

Compartir en

Bajo el principio de que “una revolución vale tanto cuanto sea capaz de defenderse” y la experiencia combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), dio inicio oficial en la Región Militar de Cienfuegos al año de preparación para la defensa 2026.

El acto de apertura estuvo presidido por el Primer Coronel Ivey Lima Moya, jefe de la Región Militar en el territorio, y Yolexis Rodríguez Armada, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, junto a otras autoridades políticas, gubernamentales, del Ministerio del Interior y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Durante la ceremonia reconocieron a diversas unidades militares que obtuvieron resultados destacados en las labores realizadas durante el año 2025.

En sus palabras centrales, el Coronel Yasdiel Quezada Melián, jefe de la Brigada de Infantería Ligera de Montaña, resumió las principales actividades cumplidas en materia de preparación, disposición combativa y trabajo político durante el pasado año, así como las acciones planificadas para la etapa actual.

“El trabajo del teatro de operaciones militares se materializó con el cumplimiento de los planes y la realización del Ejercicio Estratégico Bastión 2025”, destacó.

“Comenzamos el 2026 con una mirada diferente ante los riesgos y las amenazas del gobierno norteamericano contra nuestro país y contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde secuestraron a su presidente constitucional, Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores”, afirmó Quezada Melián.

Entre las acciones para fortalecer la capacidad defensiva, anunció que se incrementarán los días territoriales y nacionales de la defensa, los ejercicios de tiro, las marchas combativas y se realizarán concentrados de preparación en todos los niveles.

“El trabajo consciente de cada colectivo laboral y unidad nos permitirá elevar los niveles de cohesión que el pueblo y el Partido Comunista de Cuba esperan de nosotros”, subrayó.

“Fieles a nuestra Historia —dijo el coronel— a Fidel, a Raúl y a Díaz-Canel, la defensa de la patria socialista será siempre el mayor imperativo y la necesidad que nos ha impuesto el gobierno norteamericano, por el precio de la dignidad y la soberanía”.

El año de preparación para la defensa 2026 se enmarca en la doctrina militar cubana de Guerra de Todo el Pueblo, buscando integrar a las instituciones y a la población en el esfuerzo por preservar la independencia nacional.

