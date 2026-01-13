Serie Nacional de Boxeo: Seis escuadras por el título

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 46 segundos

El monarca defensor Holguín actuará como anfitrión en la final de la Serie Nacional de Boxeo, no disputada el pasado año a causa del huracán Melissa.

La cita fue pactada del primero al 7 de febrero próximo, con el tradicional formato de seis equipos procedentes a partes iguales de las zonas oriental, occidental y central.

En la porción oriental, los representantes de Guantánamo rubricaron 202 puntos y aventajaron a la armada holguinera (185), que se quedó con el otro cupo a la fase conclusiva que ahora asumirá como local.

La porfía en el oeste dejó clasificaciones para Pinar del Río (258) y Matanzas (246), y en el centro no se disputó esa etapa de la lid, lo que exigió otras definiciones.

Al respecto, el comisionado nacional Robinson Poll explicó que las plazas fueron asignadas a Camagüey y Cienfuegos por sus resultados integrales en eventos precedentes.

En 2024 Holguín alzó el cetro con 287 unidades, acuñadas en un segmento decisivo en el que ganó todos sus topes y fue escoltado por los camagüeyanos, que actuaron en casa y sumaron 271.

El tercer escaño se lo agenciaron los cienfuegueros (253), y después se ubicaron Matanzas (226), Guantánamo (215), Pinar del Río (198) y Sancti Spíritus (146).

Los púgiles de la Perla del Sur aspiran a mantener o mejorar el resultado de la última justa, para de esa manera ratificar el excelente momento que vive el boxeo en este territorio del centro sur cubano

Visitas: 1