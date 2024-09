Impagos y bancarización preocupan a campesinos de Cienfuegos (+Fotos)

Compartir en

La acumulación de impagos a productores de arroz y leche, junto a los inconvenientes de la bancarización, emergieron como principales preocupaciones de los campesinos de Cienfuegos, apenas se abrió el debate en la primera asamblea de la provincia rumbo al decimotercer congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), realizada en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Pedro Filgueiras Solís, del municipio de Aguada de Pasajeros.

Juan Carlos Durán Rodríguez, propietario de ganado y tierra, expuso que aun cuando él y su hijo cumplen con las cifras pactadas en la entrega de leche a la Empresa de Productos Lácteos Escambray, entre 13 y 18 litros diarios, “desde hace tres meses dejaron de pagarnos la moneda nacional, y nunca nos han retribuido la divisa pendiente por sobrecumplimiento.

“Al no disponer en tiempo de este dinero, casi estamos obligados a declinar de nuestros deberes, porque vivimos de la producción lechera; así mantenemos a la familia, pagamos la electricidad e invertimos, por ejemplo, en los cercados, algo bien caro, pues un rollo de alambre cuesta hasta 18 mil pesos”, dijo.

Las deudas afectan en mayor proporción a los guajiros que se dedican al cultivo de arroz en Aguada de Pasajeros, quienes desde hace cuatro meses aguardan con paciencia que la Empresa Agroindustrial de Granos encuentre liquidez para pagarles.

“Ya el año pasado estuve cinco meses sin cobrar, y ahora lo mismo. Es una situación muy difícil, porque yo soy un productor grande, poseo más de tres caballerías de tierra, con costos de producción altos que rondan los cuatro millones de pesos. Además, tengo familia, equipos que arreglar, y la reparación hoy de un tractor cuesta entre 200 y 300 mil pesos. A mí no me importa el precio, diez pesos más o menos no perjudican; el daño es que no paguen, porque eso frena la producción, y uno vive de lo que produce”, afirmó Pedro López Izquierdo, quien siembra arroz, caña y cultivos varios.

A pesar de tales entuertos, la CCS Pedro Filgueiras Solís cumple actualmente todos sus planes; sin embargo, Taymí Torres Machín, presidenta de la cooperativa, aprecia que los problemas con los recursos y los impagos de las empresas provocan una disminución sensible de las producciones.

“De otro modo, tuviésemos incrementos en la producción de arroz, pero la realidad —comentó— es que no vemos soluciones y los campesinos están bien disgustados con estos temas. Si en 2018 aportamos 68 mil quintales (q), en la reciente campaña entregamos solo 160 toneladas”, equivalentes a 1 600 q.

Caridad Capote Core, directora adjunta de la Empresa Agroindustrial de Granos, aseguró que su entidad pidió un crédito al Banco y espera, además, que la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios salde los 16 millones de pesos que les debe, para así poder pagarles a los arroceros.

La ausencia en el proceso asambleario de las autoridades bancarias impidió arrojar luz sobre otro de los asuntos que inquietan a los cooperativistas de la CCS Pedro Filgueiras Solís: la bancarización.

“Aquí no existen unidades grandes para realizar caja extra”, expresó Durán Rodríguez. “Vas a la bodega y nunca hay dinero, en el Banco tampoco tienen fondos, y esto limita mucho, porque nosotros tenemos que pagar las cosas en efectivo. El combustible, cuando aparece ‘por la izquierda’, es a 8 mil pesos en mano”, añadió.

“Nosotros radicamos en una zona de silencio, sin cobertura de telefonía móvil ni posibilidades de emplear las plataformas de pago; incluso, la mayoría de los campesinos ni siquiera cuentan con celulares inteligentes. Pienso —sostuvo Torres Machín— que el país debiera proyectarse al respecto, porque nuestros asociados sí necesitan el efectivo para elevar los volúmenes de producción”.

En la asamblea piloto de la ANAP en Cienfuegos, camino al 13 Congreso de la organización, estuvieron presentes autoridades políticas y gubernamentales del territorio, quienes prestaron atención a todo cuanto obstaculiza la labor de los campesinos y ponderaron el compromiso de estos a pesar de tantas dificultades. Citas similares acontecerán en las más de 100 cooperativas de la región centro sur de Cuba, hasta el venidero 20 de octubre.

