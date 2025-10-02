Homenajeará Consejo Electoral Nacional a Fidel con un concurso literario

Compartir en

Para homenajear al líder indiscutible de la Revolución cubana, a propósito del centenario de su natalicio a conmemorarse el 13 de agosto de 2026, el Consejo Electoral Nacional (CEN) convoca al concurso literario “Fidel, artífice de la Democracia Socialista”.

Las propuestas literarias de los participantes (todos los interesados residentes en el país sin límite de edad ni profesión) reflejarán, el pensamiento e ideas de Fidel sobre la Democracia Socialista, creador y exponente principal del Sistema Electoral Cubano, desde el diseño de las boletas, cómo ejercer el derecho al voto, el contenido de la ley, y las funciones de las comisiones electorales y de candidatura.

Valga apuntar que el Comandante en Jefe, propuso cómo seleccionar, nominar y elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la dirección de estas, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los órganos de dirección del Estado. Tuvo como principio no mentir jamás, ser transparentes e imparciales en todos los actos, y trabajar con total apego a la Ley Electoral.

La convocatoria al Concurso literario “Fidel, artífice de la Democracia Socialista”, del CEN, consigna que se admitirán trabajos en cualquiera de los géneros literarios, que deberán ser enviados con los datos personales: nombre y apellidos, edad, grado de escolaridad, dirección particular, teléfono y correo electrónico.

Los Consejos Electorales Municipales de todo el país y el municipio especial Isla de la Juventud serán los encargados de recepcionar las obras hasta el 31 de marzo de 2026, para su posterior envío al Consejo Electoral Nacional, que convocará a un jurado de profesionales para evaluar los trabajos y decidir los premios. Las tres mejores obras serán reconocidas con diploma acreditativo y otros obsequios, que serán entregados el propio13 de agosto de 2026 durante las actividades conmemorativas por el centenario de Fidel Castro Ruz, quien es también artífice de la democracia socialista en Cuba.

