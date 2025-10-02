Fuerzas israelíes asaltan y desvían flotilla humanitaria a Gaza

El convoy humanitario está integrado por cuatro decenas de yates civiles y trata de romper el cerco que impide la llegada de comida y otros productos de primera necesidad vitales para la población gazatí.

Los residentes en el atormentado territorio palestino son blanco a diario de los disparos de las tropas de Tel Avid cuando acuden a los puntos de entrega de la poca ayuda que logra llegar a la franja palestina.

Hasta el presente no hay información independiente de heridos por los potentes chorros de agua disparados contra la flotilla para obligarlos a detener su curso, aunque trascendidos de los pasajeros reportan que varios activistas fueron arrestados y la flotilla obligada a poner proa a puertos israelíes.