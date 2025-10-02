jueves, octubre 2, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Fuerzas israelíes asaltan y desvían flotilla humanitaria a Gaza

La Marina de Guerra israelí asaltó hoy en aguas internacionales la flotilla humanitaria que trataba de llegar con ayuda a la población de la sitiada Franja de Gaza, cuyos habitantes son masacrados a diario.

Las embarcaciones fueron detenidas antes en aguas internacionales por naves militares israelíes cuyos ocupantes amenazaron con represalias manu militari si continuaban proa al enclave palestino donde más de 66 mil habitantes en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados por tropas de Tel Avid.

El convoy humanitario está integrado por cuatro decenas de yates civiles y trata de romper el cerco que impide la llegada de comida y otros productos de primera necesidad vitales para la población gazatí.

Los residentes en el atormentado territorio palestino son blanco a diario de los disparos de las tropas de Tel Avid cuando acuden a los puntos de entrega de la poca ayuda que logra llegar a la franja palestina.

Hasta el presente no hay información independiente de heridos por los potentes chorros de agua disparados contra la flotilla para obligarlos a detener su curso, aunque trascendidos de los pasajeros reportan que varios activistas fueron arrestados y la flotilla obligada a poner proa a puertos israelíes.

