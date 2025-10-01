Díaz-Canel califica de excelente encuentro con canciller de Namibia

El mandatario resaltó en la red social X que envió un cálido abrazo a la mandataria de la nación africana Netumbo Nandi-Ndaitwah y agradeció la permanente solidaridad y apoyo al pueblo cubano. “Destacamos la histórica amistad que nos une”, resaltó.

Durante el diálogo, celebrado la víspera, el jefe de Estado destacó que la recién establecida Comisión Intergubernamental entre La Habana y Windhoek marcará un hito en el fortalecimiento y ampliación de los nexos bilaterales, los cuales catalogó de “excelente nivel político” y en progreso en los ámbitos económico, comercial y de cooperación.

Díaz-Canel subrayó que este mecanismo “solo lo establecemos con las naciones muy hermanas, como lo son ustedes”, al tiempo que resaltó el profundo significado histórico y afectivo que encierra la visita de la delegación africana.

«Esta visita, para nosotros, tiene varias significaciones: una es la continuidad de nuestras relaciones, de nuestras históricas relaciones, honradas por la amistad entre el padre fundador de la República de Namibia, Sam Nujoma, y el Comandante en Jefe Fidel Castro, y que han continuado en todos estos años», afirmó.

El mandatario cubano describió los lazos entre ambas naciones como relaciones entrañables y únicas, basadas en cariño, respeto, solidaridad, afecto y admiración mutua.

Ratificó la disposición de “seguir ampliando nuestra colaboración, en todos los sectores que ustedes han planteado en esta Comisión Intergubernamental: salud, educación, la construcción y los recursos hidráulicos, en la biotecnología, también el intercambio cultural, educacional, y deportivo, el recibir estudiantes de Namibia en Cuba, y en cualquier otro sector o campo en que podamos”.

Por su parte, la ministra namibia de Relaciones Internacionales y Comercio agradeció la bienvenida y trasladó al jefe de Estado “los cálidos saludos de la hermana suya, nuestra Presidenta”.

Sobre la Comisión Intergubernamental, señaló que para la dirección de su país representa “un mecanismo muy serio”.

La canciller valoró, que aunque los tiempos son difíciles, «también representan una oportunidad para que los países del Sur se unan y rechacen lo que está ocurriendo, y también para demostrar al mundo que nosotros tenemos todo lo que necesitamos”.