Respuesta jurídico penal ante hechos que afectan a la producción de alimentos

Juicio ejemplarizante en Abreus

El Tribunal Municipal Popular de Abreus impuso sanción de un año de trabajo correccional con internamiento a un ciudadano cubano involucrado en un delito de hurto.

Con total apego a la legislación vigente, transcurrió el juicio oral y público, de forma ejemplarizante en el órgano judicial del territorio.

Los jueces actuantes, luego de valoradas las pruebas documentales, la declaración de testigos y el acusado, practicadas en la vista oral, consideraron responsable al acusado Javier Santana Rodríguez del delito referido; quien el día 16 de febrero de 2025, en horario de las 2:00 de la tarde aproximadamente, se personó en la Unidad Empresarial de Base Carmelina, localidad de Horquita, municipio de Abreus, provincia de Cienfuegos, específicamente en los sembrados de papas, y de estos tomó para sí la cantidad de cinco quintales de este producto, con un peso total de 230.05 kilogramos, y un valor cada quintal de $1204.00 pesos moneda nacional, para un precio total de $ 6020.00 pesos moneda nacional.

Cuando el acusado transitaba por los alrededores de las oficinas de la empresa, en un vehículo de tracción animal perteneciente a su padre, con el tubérculo en su poder, con el propósito de marcharse, fue detectado por un agente del orden público y posteriormente se procedió a formular la denuncia. La unidad básica Carmelina de Horquita recuperó los cinco quintales de papas, por lo que no presenta afectación económica.

Al acusado conjuntamente con la sanción de un año de trabajo correccional con internamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 411.1 del Código Penal se le aplicó la sanción accesoria de privación de derechos, la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, a ocupar cargos de dirección y la prohibición de salida del territorio nacional hasta que extinga la sanción impuesta, así como la prohibición de frecuentar determinados lugares, en este caso a la Empresa Agropecuaria de Horquita, en correspondencia con lo establecido en los artículos 42.1.3, 59.1 y el 50.1 respectivamente, del mencionado código.

Al sancionado y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de apelación contra dicha decisión del órgano judicial.

En la tramitación del proceso y en el acto de juicio oral, se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrados en la ley del Proceso Penal y en la Constitución.

En nuestro país se penalizan los hechos que atentan contra la economía, específicamente los asociados a la producción de alimentos, sobre todo en un territorio que constituye un polo productivo de referencia nacional, que tiene como producto de excelencia, el tubérculo del caso en cuestión.

