¿Hasta cuándo será este crimen?

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Este lunes, las fuerzas de la Armada estadounidense comenzaron a bloquear a la República Islámica de Irán, específicamente toda entrada y salida marítima por el estrecho de Ormuz.

A la ilegal y provocadora operación, las autoridades de Teherán respondieron con la advertencia de un «remolino mortal» contra toda fuerza militar utilizada en la acción.

Según el portavoz militar iraní, «la imposición de restricciones por parte de Estados Unidos sobre la navegación marítima en aguas internacionales constituye un acto ilegal y un claro ejemplo de piratería», según rt.

De acuerdo con reportes de prensa, simultáneamente, el precio del petróleo subió a 104 dólares el barril y la inestabilidad internacional escaló peligrosamente, tanto en las posibles consecuencias militares como en las afectaciones en el comercio internacional y la subida de los precios de los alimentos y otros productos.

Estados Unidos amenazó, apenas comenzado el día, con que si la Armada iraní se acerca al bloqueo estadounidense, «será eliminada de inmediato, mediante un método rápido y brutal».

Respecto a la cuestionada e ilegal medida, la Guardia Revolucionaria iraní ha recordado que «la República Islámica tiene plena autoridad sobre la gestión del estrecho de Ormuz» y que, «cualquier intento de buques militares en esa vía marítima, será tratado con severidad».

«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran con claridad y firmeza que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie», precisó RT.

En tanto, el canciller chino, Wang Yi, advirtió que «el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos no responde a los intereses de la comunidad internacional», y «lograr un alto el fuego integral y duradero por medios políticos y diplomáticos es la solución fundamental del conflicto en Oriente Medio».

La realidad nos muestra una guerra contra Irán, en la que, en tres oportunidades, se ha tratado de alcanzar un consenso para el diálogo y la paz, y en igual cantidad de veces, Estados Unidos ha abortado las conversaciones; y las amenazas, los bloqueos y la fuerza militar crecen como yerba mala, mientras la comunidad internacional se pregunta: ¿hasta cuándo será?

Recordemos que en Gaza los bombardeos israelíes de los últimos dos años y medio han asesinado a más de 100 000 civiles, la mayoría de ellos niños, y que, cada vez que el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado para adoptar siquiera una resolución para lograr un cese el fuego, el veto estadounidense ha abortado la iniciativa y , por tanto, Israel no solo comete genocidio en Gaza y Cisjordania contra los palestinos, sino que ahora arremete criminalmente contra el Líbano, y es compañero de fórmula con la administración estadounidense, en su agresión contra la República Islámica de Irán.

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