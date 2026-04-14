Unión Africana y Unesco buscan fomentar cooperación cultural

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El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, dialogó con el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, sobre fomentar la colaboración en la cultura, educación y gestión del conocimiento, informó hoy un comunicado.

El encuentro tuvo lugar la víspera en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París, al margen de la tercera sesión del diálogo estratégico entre la UA y Francia.

Según el texto, Youssouf y El-Enany exploraron vías para fortalecer aún más la cooperación en el marco del Memorando de Entendimiento vigente, reafirmando su compromiso compartido de promover el desarrollo inclusivo, preservar el patrimonio cultural e impulsar el acceso equitativo al conocimiento en todo el continente africano.

El presidente de la Comisión de la UA y el ministro de Europa y de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, presidieron el diálogo estratégico en el cual abordaron la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, temas de seguridad en el continente, entre otros.

También se reunió con el mandatario Emmanuel Macron, a quien le agradeció su apoyo en la operacionalización del Área de Libre Comercio Continental Africana y la puesta a disposición de experiencia en beneficio de la Comisión para contribuir a la implementación de la Agenda 2063.

Ambas partes reafirmaron su voluntad de consolidar una asociación fundada en valores comunes e intereses mutuos, y acordaron proseguir su diálogo regular a través del mecanismo conjunto de seguimiento de las decisiones y orientaciones surgidas del diálogo estratégico, cuya próxima sesión se celebrará en Etiopía.

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