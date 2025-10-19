Fotorreportaje: Agua que se pierde, agua que ni recuperas ni se emplea en buen provecho

Compartir en

Varios meses acumula esta avería en la llave de agua que controla o regula la distribución del preciado líquido hacia otras zonas de la ciudad, dicha rotura se muestra atrevida ante los transeúntes que circulan frecuentemente por la intersección de las calles Santa Elena y Cuartel (Ave 60 y calle 43) y brota como generoso manantial de agua potable exhibiendo su caudal con gran orgullo.

Este espectáculo ocurre diariamente, en los horarios de abasto de agua a la población, teniendo como causa agravante la disminución de la fuerza del fluido hacia las viviendas, lo cual obliga a muchos hogareños a cargar el agua en bidones y cubetas, causándoles grandes molestias.

Como daño colateral de la avería queda a su lado un lodazal de varios metros cuadrados, que nunca se llegó a cubrirse de asfalto u hormigón y ello dificulta el paso de peatones y automóviles por en esa intersección.

Quejas, muchas; visitas, alguna que otra, pero nada definido…, en fin, el despilfarro se prolonga, y esa agua, tan necesaria, se pierde, sin posibilidad alguna de recuperarla ya más.

