En Cienfuegos celebran Aniversario 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

El aniversario 30 de creado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo lo celebran los afiliados del Sector Estatal y otras formas de gestión de la economía mediante acciones que abarcarán hasta el acto provincial, a efectuarse el propio día, 28 de octubre en el Club Cienfuegos, de la Sucursal Palmares.

Inmersos en la recuperación del turismo y la obtención de resultados superiores en la calidad de los servicios patentizan la necesidad de enfrentar una temporada alta, a partir del primero de noviembre, a la altura de la hospitalidad y el patriotismo del pueblo cubano.

Alexander Santana Fernández, Secretario del Comité Provincial del Sindicato en Cienfuegos se refiere a las acciones relevantes que acometen, por ejemplo, la firma del Apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y el proceso de discusión del Anteproyecto del Nuevo Código de Trabajo en Cuba.

“Trabajo voluntario en el Complejo Rancho Luna y su escuelita primaria, agrega, trabajo voluntario en la inversión del Hotel Jagua; jornada de saneamiento, higienización, limpieza y pintura; chapea de áreas interiores y exteriores y recogida de basura en cada una de nuestras instalaciones”.

Realizarán encuentros con fundadores y jubilados del Sector, donaciones a niños de larga estadía en el Hospital Pediátrico y al Centro de Infantes sin Amparo Familiar, así como un evento competitivo entre jóvenes cantineros y gastronómicos.

El propio 28 de octubre reconocerán y estimularán en lo individual y colectivo a los más destacados en el ingreso, la eficiencia, calidad, funcionamiento orgánico y el ahorro de recursos y portadores energéticos.

Incluye una Feria Turística, con la invitación de clientes internacionales hospedados en el territorio cienfueguero y a la que asistirá la población.

Visitas: 0