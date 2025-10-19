Remo: Cuba por preseas en clasificatorio para Santo Domingo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

Cuba buscará hoy medallas y cupos en el cierre del torneo clasificatorio de remo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con cuatro finales A y escenario en el Lago Petén, Guatemala.

Ángel Luis García, presidente y comisionado nacional, quien participa en el certamen guatemalteco como delegado técnico, informó que este domingo lucharán por preseas y plazas en las modalidades del cuatro par (4x), el 2x, el cuatro con timonel (4-), todos masculinos, y el doble sin timonel (2-) femenino.

Este sábado se consiguió el metal plateado y el boleto en el doble par de remos cortos (2x) femenino, integrado por Loraidis Echavarría y Ana Laura Jiménez.

Loraidis y Ana Laura ganaron la plata, al recorrer los dos mil metros de la pista acúatica en 07:29.58 minutos, superadas por el binomio de México, con tiempo de 07:20.55.

Con este resultado se alcanzaron las plazas para el 2x y para las dos remeras, cifra que facilita la integración de los botes mayores, entre estos el ocho con timonel (8+).

Hasta el momento la mayor de las Antillas tiene cuatro botes clasificados, ya anteriormente lo hicieron los singlistas (1x) Leah Almeida y Henry Joan Heredia, y Leah y Ana Laura en el 2x peso ligero.

Es importante recordar que las modalidades que otorgan cupos son las pequeñas, el single, con nueve, y cinco en los dobles par y sin timonel.

El propósito de Cuba en el clasificatorio es lograr plazas en las 13 modalidades convocadas.

Visitas: 4