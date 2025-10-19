Abre el Vaticano en Roma muestra pictórica Grandes Artistas Cubanos (+Fotos)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

El Palazzo de la Cancellería, edificio del Vaticano ubicado en el centro de Roma, acoge hoy la muestra pictórica Grandes Artistas Cubanos, con obras de importantes exponentes culturales de esa nación.

En sus palabras inaugurales, el embajador de Cuba ante la Santa Sede, René Mujica, destacó que esta amplia exposición presentada en el corazón de la capital italiana, en un bello palacio vaticano, fue copatrocinada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Galería Bettini&Co, y esa misión diplomática.

Agradeció la presencia en el acto, efectuado la víspera, de la diputada Indira Fajardo, quien en su condición de presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM) representó al Ministerio de Cultura de su país, así como de la embajadora de la nación antillana en Italia, Mirta Granda, y del curador italiano Eriberto Bettini.

También resaltó la asistencia de autoridades y representantes de instituciones vaticanas, además de miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede e Italia.

Mujica destacó que esta importante exhibición, que se mantendrá abierta al público hasta el próximo 2 de noviembre, se enmarca en las celebraciones por el Día de la Cultura de su país, que se celebra cada 20 de octubre, fecha en la que en 1868 se cantó por primera vez la pieza musical que devino el Himno Nacional de Cuba.

El crítico de arte Roberto Bussola, quien condujo el evento, destacó junto al experto Luciano Caprile, el cual intervino a distancia en el mismo, el privilegio que para el Vaticano e Italia representa mostrar obras de renombrados pintores cubanos como Wifredo Lam, Alfredo Sosabravo, Alexis Leyva (Kcho), Roberto Fabelo y Manuel Mendive.

Se incluyen además pinturas de Karlos Pérez, Zaida del Río, Elieser Gómez, así como de Yasiel Elizagaray, este último asistente a la inauguración durante la cual, en nombre de los artistas de su país, agradeció esta oportunidad que se abre a la cultura cubana, en una de las más importantes plazas culturales de Italia, Europa y el mundo.

En declaraciones a Prensa Latina Elizagaray manifestó que para la joven generación de pintores de la isla, “poder compartir en este espacio paredes con grandes maestros del arte cubano, es muy reconfortante e inspirador y, sobre todo, te da esa fuerza que a veces necesitamos”.

Uno de los momentos más importantes de la gala fue el otorgamiento a Bettini, de la Distinción por la Cultura Nacional, que confiere el Ministerio de Cultura de Cuba.

La parlamentaria y presidenta del ICM, quien entregó en nombre de dicho ministerio ese reconocimiento, resaltó la destacada trayectoria del galerista y curador italiano, comprometido con el arte y la cultura nacional de Cuba, quien se destaca como genuino promotor del arte de ese país.

Fajardo expresó, en declaraciones a Prensa Latina, que “para nosotros los cubanos tiene una gran significación que una persona guarde consigo ese compromiso de mostrar, en Italia y Europa, lo que se hace desde nuestra pequeña isla, del otro lado del mundo”.

Visitas: 10