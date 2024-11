“Fidel siempre está y estará”

Compartir en

Fidel dejó su impronta en muchos sitios de Cienfuegos. En los espacios de fábricas, instituciones de salud y escuelas que visitó en la provincia permanecen imborrables las huellas de sus pasos. También en la memoria de quienes compartieron con él perduran la certeza y claridad de sus palabras.

Uno de esos afortunados es el cienfueguero Juan Luis Climent Garrastacho. Su recuerdo junto al Comandante, el 27 de septiembre del año 2000, lo acompaña tal y como en aquella jornada en la que se inauguró en el territorio la otrora Escuela de Instructores de Arte (EIA) Octavio García Hernández.

Cuenta Climent que el Comandante en Jefe dirigió directamente la refundación de esas instituciones al calor de la Batalla de Ideas. En esa etapa el profe estaba recién jubilado del Instituto Superior Pedagógico Conrado Benítez, de Cienfuegos. Su nueva tarea, encomendada por la máxima dirección política de la provincia, sería incorporarse a la EIA.

“En mi papel de secretario del núcleo del Partido, me tocaba recibir al Comandante en la Escuela, conjuntamente con el consejo de dirección. Y además me dieron otras tareas relacionadas con la visita. Ese día, en el que todavía se estaba trabajando, los constructores salieron a las 2:00 de la tarde y nos quedamos los profesores y los alumnos seleccionados para recibir a Fidel. Debíamos situarnos en la entrada a las 3:30. La indicación era que a las 4:00 en punto entraría y, efectivamente, estuvo a esa hora, como un reloj”, relata.

El profesor Climent revive esos momentos con gran satisfacción y un sinnúmero de emociones afloran: “Podrás imaginar el hecho de tenerlo delante, de recibirlo, de hablar con él, de que me estrechara la mano, de que me hiciera muchas preguntas. Lo primero que me preguntó es de qué rama del arte yo era. Yo le dije que si la matemática y la informática eran un arte, ese era mi rama. Que yo no era artista, que yo era el secretario de nuestro Partido. Y entonces empezamos a conversar”.

Con orgullo de anfitrión “tuve el privilegio de presentarle uno por uno a los miembros del consejo de dirección, y tenía la indicación de dirigirle el recorrido. Dentro de los lugares a los que él quiso ir, que no estaba previsto que fuera, estaba el anfiteatro. Y bueno, lo llevé allí. Lo primero que recuerdo es que él se paró de frente al gran espacio. Yo me paré de frente a él, como escudo, para que no le pasara nada”, refiere Juan Luis.

“Salimos a recorrer la Escuela y tuve el privilegio de explicarle todo. Me preguntó qué había en el segundo piso. Le comenté que allí estaban las aulas, los laboratorios de computación y la sala de video. Él se percató que me habían orientado no dirigirlo hacia esa zona porque existía una situación muy difícil. Entre el vano de la escalera hay una pulgada de diferencia con la altura de él. Me habían dicho que bajo ninguna circunstancia podía subir, para evitar que se golpeara, sin embargo se da cuenta de mi evasiva para llevarlo allá arriba. Le explico, y él me pregunta sonriéndose: ¿Es que no puedo subir? Le digo: “No, es que la escalera es más bajita que usted”.

Muchos soñamos tener frente a frente al líder. Climent vivió ese momento único y habla de él en presente: “Me llamó mucho la atención lo bajito que hablaba, su tono agallegado. Durante la conversación él ve que en el lateral que da para la calle hay catorce locales, que eran pequeñas aulas de música y me pregunta. Yo le explico y se ríe muy jocoso diciendo: “¿allí no podemos ir tampoco?” . Le respondí: “si usted me dice que lo lleve, yo lo llevo”. Sin embargo, me dijo: “No, no, tú sigue haciendo lo que debes”.

Para los cubanos el 25 de noviembre es un día de dolor y remembranza por la partida física de Fidel. Juan Climent Garrastacho confiesa con la voz entrecortada que “no me gusta hablar de él en pasado. Hay momentos en que la emoción no me deja, porque lo tengo aquí, presente. El día que Raúl dijo que murió no me quiero acordar, no quisiera acordarme. Yo creo, firmemente, que está y que estará”.

