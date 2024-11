Cabalgando con Fidel, una canción inolvidable dedicada a un gigante (+Video)

Compartir en

Cabalgando con Fidel, canción dedicada al líder indiscutible de la Revolución Cubana, compuesta por Raúl Torres, se integra al rosario de canciones inspiradas en el legendario guerrillero de la Sierra Maestra y conductor de la Revolución Cubana (un arco de puntos equidistantes donde comulgan muchas poéticas), aunque esta tiene la muy peculiar característica de ser la primera después de la muerte del líder.



Fue estrenada el lunes 28 de noviembre en el programa de la Televisión Cubana Mesa Redonda. Contó con los arreglos del maestro Pancho Amat, la trompeta de Yasek Manzano, el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional y las voces de Raúl Torres, Eduardo Sosa, Luna Manzanares y Annie Garcés. La canción fue grabada en los Estudios Abdala.

El tema tiene los trazos tristes del eco luctuoso; si bien no se trata en puridad de un réquiem y ni siquiera portan sus imágenes la tónica elegíaca. Se trata, más bien, de un poema conversacional al padre de los cubanos, cuyas letras desgranan amor, fidelidad, consecuencia para con su legado.

Constituye un íntimo, lírico, hermoso tema de un cantautor de primer nivel de este país como Raúl Torres (antes, sabemos, compuso otro himno inolvidable al hermano Hugo Chávez), quien la terminó de componer a las 7:00 de la mañana del 26 de noviembre.

La letra remarca el carácter magno, la grandeza, impronta mítica, carácter paternal, remisión sígnica a la figura equina alusiva a virilidad e incluso las analogías cristianas del hijo de Birán.

Hoy el corazón nos late afuera y a tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir (…) Ni la muerte cree que se apoderó de ti (…) Aprendimos a saberte eterno (…) No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy quiero decirte Comandante, mi barbudo, mi gigante, todo lo que sé de ti (…)”.

El video clip acompañante, realizado en escasas horas por los estudios Abdala y el Ministerio de Cultura, representa una obra audiovisual que remarca el sentir de nuestros artistas e intelectuales en este momento, su respeto, admiración y ternura por nuestro eterno Fidel.

Cabalgando con Fidel

Dicen que en la Plaza en estos días

Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí

Y delante de la caravana

Lentamente sin jinete

Un caballo para ti.

Vuelven las heridas que no sanan

En los hombres y mujeres que no te dejaremos ir

Hoy el corazón nos late a fuera

Y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir.

Hombre, los agradecidos te acompañan

Como anhelaremos tus hazañas

Ni la muerte cree que se apoderó de ti.

Hombre, aprendimos a saberte eterno

Así como Olofi y Jesucristo

No hay un solo altar sin una luz por ti.

No quiero decirte Comandante

Ni barbudo ni gigante

Todo lo que se de ti.

Hoy quiero gritarte padre mío

No te sueltas de mi mano

Aún no se andar bien sin ti.

Dicen que en la Plaza esta mañana

Ya no caben más corceles

Llegando de otro confín

Una multitud desesperada

De héroes de espaldas aladas

Que se han dado cita aquí,

Y delante de la caravana lentamente sin jinete

un caballo para ti.

