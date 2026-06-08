Entre el Papa y el fútbol, España comienza a decantarse

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Aunque el interés y el impacto de la visita del Papa León XIV a España ha superado las expectativas, la población comienza a decantarse hoy por el fútbol ante la cercanía de la Copa Mundial.

Resta precisamente esta noche un encuentro multitudinario con Su Santidad en el Estadio Santiago Bernabéu, justo después de conocerse antes de pisar esta capital la preferencia de Robert Francis Prevost por el Real Madrid.

Según el programa, la cita en el Bernabéu estará dominada por la música y los intercambios con el Santo Padre, mientras la cuenta regresiva hacia el torneo de Estados Unidos, México y Canadá está al doblar de la esquina.

Este martes, España enfrentará en Puebla, México, a Perú, en un amistoso que permitirá a la Roja medir sensaciones contra el cuadro incaico, que representa la segunda patria del Papa.

Más allá, comienzan a hablarse de las figuras que posiblemente se conviertan en estrellas de la Copa FIFA. De España muchos esperan la consagración del volante creativo Pedri González, lo mismo que el escalón superior definitivo del jovencito Lamine Yamal que cumplirá por estos días 19 años.

La semana anterior, la Roja empató 1-1 contra Iraq en un partido amistoso, en el cual el técnico Luis de la Fuente ensayó con jugadores alternativos y dio oportunidad a otro grupo de buena temporada, pero que no estará en la cita del orbe.

Ubicada en el grupo H, España debutará el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 en el mismo escenario, y terminará esta fase ante Uruguay el 27 en Guadalajara, México.

Si como se espera, España clasifica como primera de su llave, irá a los dieciseisavos de final el 2 de julio en Los Ángeles, contra el segundo puesto del grupo J (Argentina, Austria, Argelia o Jordania).

En caso se pasar como segunda, jugará el 3 de julio en el Estadio Miami ante la primera su misma serie H. Ya un escenario de que la Roja fuese tercera en su grupo, se ve como muy improbable.

En una terna de pronósticos, cada vez más alucinantes, España aparece en todas las conversaciones, la Inteligencia Artificial sigue planteando la apuesta de una final del equipo ibérico con Francia, y favoritismo de los galos.

El test ahora contra Perú, permitirá constatar el buen nivel del balompié español y la idea de que el sueño de repetir el título mundial de Sudáfrica 2010 no es una quimera imposible.

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