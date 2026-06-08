Denuncian ante la OIT violaciones a la libertad sindical en Panamá

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Representantes de organizaciones sindicales panameñas denunciaron hoy ante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona en Ginebra, Suiza, violaciones a la libertad sindical y al derecho de organización de los trabajadores en el país.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), las denuncias fueron presentadas por el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, quien expuso ante delegados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo que calificó como una creciente escalada de persecución contra dirigentes gremiales.

Los colectivos sostienen que las observaciones realizadas por organismos internacionales sobre Panamá fueron determinantes para que el país fuera incluido entre los casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT durante el actual foro.

Según documentos oficiales de la OIT, Panamá figura este año entre los 23 casos individuales seleccionados para ser analizados debido a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La inclusión obliga al Estado panameño a comparecer ante la instancia internacional y presentar información sobre las medidas adoptadas para garantizar esos derechos laborales.

La decisión se produce en medio de crecientes controversias por las acciones emprendidas contra dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y de Conusi, así como por cuestionamientos al Decreto Ejecutivo No. 11 de noviembre de 2025, que reglamenta aspectos vinculados al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos.

Frenadeso denunció además supuestas irregularidades en el reconocimiento de directivas sindicales y en la representación de la delegación panameña ante la Conferencia Internacional del Trabajo, señalando que tales actuaciones vulnerarían disposiciones nacionales y normas internacionales sobre libertad sindical.

La organización también expresó preocupación por posibles represalias contra dirigentes sindicales a su regreso al país, entre ellos Andrade y también el secretario general de Suntracs, Yamir Córdoba, quienes asisten a los debates de la OIT.

Por su parte, el Gobierno panameño ha defendido las actuaciones de las instituciones estatales y mantiene que las medidas adoptadas responden al cumplimiento de la legislación vigente y a la preservación del orden jurídico.

Informes recientes de los órganos de control de la OIT han manifestado preocupación por lo que califican como «restricciones significativas» al ejercicio de la libertad sindical en Panamá, especialmente en relación con procesos administrativos, judiciales y medidas que afectan la actividad de organizaciones de trabajadores.

En paralelo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) han señalado a Panamá entre los países con mayores cuestionamientos recientes en materia de derechos sindicales, una situación que ha incrementado el escrutinio internacional sobre el país durante la actual reunión de la OIT en Ginebra.

La 114 Conferencia Internacional del Trabajo concluirá el próximo 12 de junio y reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros de la organización para debatir sobre empleo, protección social, diálogo social y aplicación de normas laborales internacionales.

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