El Kremlin califica de poco constructiva la reacción de Occidente a la propuesta de paz de Putin

En sus palabras, “en Suiza no se aborda el tema de paz en Ucrania (…) sino la cuestión de carácter humanitario o casi humanitario”.

“Hay mucha reacción oficial, declaraciones oficiales que son de carácter no constructivo”, indicó el vocero a los periodistas respondiendo a la pregunta de si hubo una reacción oficial de los participantes de la cumbre en Suiza a la propuesta de Putin de mantener negociaciones sobre la situación en Ucrania.

Rusia no tiene nada más que trasmitir a los participantes de la cumbre en Suiza, enfatizó.

Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistirán al evento. Suiza no invitó a Rusia, pero Moscú informó que no participaría en ningún caso. De acuerdo con el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.