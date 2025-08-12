El homenaje a Fidel de la Sociedad Cultural José Martí

Compartir en

Homenajear al líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio, es el propósito del plan de actividades diseñado por la filial cienfueguera de Sociedad Cultural José Martí (SCJM) y que se extiende hasta 2026, según precisó Paula Lourdes Sosa Domínguez, secretaria ejecutiva.

Para este 13 de agosto se prevé la realización del Coloquio “Fidel entre nosotros”, a cargo del Club Martiano “Musa Traviesa”, en colaboración con la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), la Unión de Historiadores (UNHIC). Tal experiencia se repetirá en igual etapa del 2026.

También en la fecha natal de Fidel se premiará el Concurso “Fidel entre nosotros”, con la participación del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Cultura Comunitaria y SCJM Provincial.

Presentación de libros sobre el Comandante en Jefe en los encuentros mensuales del Club de Poetisas cienfuegueras “Mercedes Matamoros” y en las peñas comunitarias, el Taller Provincial “Martí en Fidel, Fidel en Martí”, conversatorios sobre “Bolívar y Martí en Chávez y Fidel” y Visita de Fidel a Venezuela en enero de 1959, por el Club Martiano “Hugo Chávez”, con la participación de alumnos y docentes de las Escuelas “Simón Bolívar” y “Revolución Bolivariana”, son algunas de las actividades previstas hasta el 13 de agosto de 2026, cuando se cumple el primer centenario del natalicio de quien consideró a José Martí como el autor intelectual del Moncada.

Sobresale la siembra de seis caguairanes en sitios históricos de la provincia: el Museo Naval; los monumentos ubicados en Mal Tiempo, en Cruces, Mangos de la Flora, en Palmira, en Cabeza de Toro, Cartagena, Rodas y el erigido en homenaje a Henry Reeve, en Yaguaramas, Abreus; además del Sitio histórico en Aguada de Pasajeros. En todos los casos se rendirá homenaje al Comandante en Jefe y a los hechos históricos que en cada sitio se recuerdan.

En el discurso pronunciado en homenaje al aniversario 150 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí, Fidel aseguró: “los que reanudamos el 26 de julio de 1953 la lucha por la independencia, iniciada el 10 de octubre de 1868 precisamente cuando se cumplían cien años del nacimiento de Martí, de él habíamos recibido, por encima de todo, los principios éticos sin los cuales no puede siquiera concebirse una revolución. De él recibimos igualmente su inspirador patriotismo y un concepto tan alto del honor y de la dignidad humana como nadie en el mundo podría habernos enseñado”.

Con inspirador patriotismo y desde la Sociedad Cultural José Martí, en Cienfuegos, se le rendirá homenaje a Fidel, en el centenario de su natalicio, a conmemorarse el 13 de agosto de 2026.

