Evocación a Fidel (Fidel y Martí)
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos
Aquel día en que Leonor/ alumbró la calle Paula/ trajo un maestro del aula/ que era su vientre interior,/ cayó un día el pensador/ y al Moncada fue su osario/ porque el revolucionario/ -como dijera Fidel-/ no podía morir en el/ año de su centenario.
Y de aquel genio que vino
a habitar la calle Paula
Fidel conformaba el aula
que en pueblo entero devino,
un luminoso camino
alumbró a ese pueblo entero
porque el héroe verdadero
que en Fidel se reencarnó
en cuerpo y alma triunfó
y vive de enero a enero.
Y es que de enero hasta enero
es perenne en nuestra historia
el recuerdo y la memoria
del Maestro, imperecedero,
en Fidel hay un lucero
que es cual rayo refractario
y en el nuevo aniversario
este año por su natal
él sigue siendo inmortal
en el criollo calendario.
¿Qué fueras Cuba, qué fueras
si en esta patria que creas
o en esta siembra de ideas
tus Maestros no tuvieras?
entonces languidecieras
bajo el cielo azul turquí
pero sabemos que aquí
viven casi 11 millones
de felices corazones
con Fidel junto a Martí.
Y con líderes así
que aman su Revolución
perdura la tradición
del ejército mambí,
sigue vigente Martí
con una sonrisa franca
y como nadie le arranca
el corazón con que vive
es perenne en “El Caribe”
un fulgor de rosas blancas.
Fidel enseña como Era
atado a su voluntad
buscando la libertad
de su patria y su bandera
en Fidel, Martí es hoguera
que ilumina con su voz
y cuando la muerte en pos
anunció su desvarío
“como no cupo en un río
tuvo que morir en Dos”.
[1] MSc. Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas se continúa la serie “Evocación a Fidel” para rendir homenaje a su legado, en su 99 cumpleaños, y en el tránsito al Centenario.
Visitas: 0