UNE prevé afectación de 1 365 MW en pico nocturno este martes

La disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 06:00 horas de este martes era de 1 990 MW y la demanda, de 2 795 MW, con 835 MW afectados por déficit de capacidad, informó la Unión Eléctrica en su parte diario.

En el horario de la media, se estima una afectación de 950 MW.

Este lunes, el servicio estuvo afectado las 24 horas y la situación se mantuvo durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 567 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado, debido a que la demanda fue mayor a lo pronosticado. La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 481 MWh, con 518 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

El reporte de la UNE para este martes señala que están en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 2 de la CTE Felton; en mantenimiento, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones térmicas suman 399 MW fuera de servicio.

Por falta de combustible están afectadas 69 centrales de generación distribuida, con 469 MW.

Para el horario pico se espera la recuperación de 120 MW en motores de la generación distribuida que están fuera por falta de combustible y la entrada de siete motores de la KPS56 en Melones, con 45 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se calcula una disponibilidad de 2 155 MW y una demanda máxima de 3 450 MW, para un déficit de 1 295 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 365 MW en este horario.

