El director interino del ICE, Todd Lyons, renuncia tras supervisar el plan de deportación masiva de Trump

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Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, presentó este jueves su carta de renuncia ante el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Lyons deja el cargo después de haber sido el encargado de supervisar el controversial plan de deportación masiva implementado por la administración del presidente Donald Trump.

La partida de Lyons fue confirmada por Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, en un comunicado oficial, donde le deseaba éxitos “en su próxima oportunidad en el sector privado”.

El secretario precisó que Lyons ocupará su puesto hasta el próximo 31 de mayo, marcando el final de la primavera en Estados Unidos.

La renuncia se produce horas después de que Lyons testificara ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde los legisladores le interrogaron sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención.

El funcionario ha sido avalado por otros miembros de la administración Trump por su labor “como un gran líder”, sin embargo, su política generó mucha polémica a nivel internacional y dentro del propio Estados Unidos por las vidas que ha costado desde su implementación y el uso como medio de presión en estados representados por demócratas.

Polémica por muerte de migrantes detenidos por ICE

Según datos oficiales, medio centenar de migrantes detenidos han fallecido en los centros de la agencia en lo que va del año 2026. El mandato de Lyons estuvo marcado por las redadas masivas ordenadas previamente por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y, durante este periodo, diversas organizaciones de derechos humanos reportaron múltiples violaciones a las garantías fundamentales.

Además, en enero, dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida tras recibir disparos de agentes migratorios durante una operación en Mineápolis, un incidente que generó amplia condena nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado martes que presentará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE.

Con la salida de Lyons, la dirección del ICE queda vacante a designación del Senado, algo que desde la administración de Barack Obama (2009-2017) manteniendo la agencia bajo liderazgo interino durante la mayor parte de la última década. La vacante abre ahora un nuevo proceso de selección en un momento de alta tensión política y social en torno a las políticas migratorias del gobierno federal.

(Con información de Telesur)

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