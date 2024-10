El camino de la producción y comercialización de VIMANG en Cienfuegos

Compartir en

El VIMANG es producido por el Órgano Superior de Desarrollo Económico (OSDE) LABIOFAM, perteneciente al Ministerio de la Agricultura (MINAG), especializado en productos biológicos, farmacéuticos, naturales y químicos, tal como describe su página web institucional.

El extracto de la corteza de mango posee las propiedades de ser inmunoregulador, antioxidante, antinflamatorio y analgésico. ¡Vaya cúmulo de aciertos en tiempos de poca disponibilidad de remedios y reconstituyentes! No en balde forma parte del cuadro básico de medicamentos, con mucha aceptación popular, según aporta Delia Margarita Guerrero Hasime, directora de la empresa provincial de Farmacia y Ópticas.

LA RUTA

“Sí que lo usé, tomé varios pomos de extracto. Lo volvería a comprar, sentí alivio, padezco de una fibrositis grado II y se me inflaman las articulaciones, pero no lo han sacado más. Y todavía pregunto a cada rato por él”, relata Elodia María Gainza Mur. Su acompañante, una joven que prefirió el anonimato declara: “Como soy de piel muy blanca, una doctora amiga me recomendó aplicar una capa fina de la crema tres veces al día para proteger la piel y retrasar las arrugas. No he podido iniciar el tratamiento, pues no aparece. Uso regularmente ungüentos importados que me resultan una opción muy cara de mantener.”

En cada una de las provincias del país existe una representación empresarial de LABIOFAM, sobre las cuales recae la responsabilidad de contratar a productores estatales u otras formas asociativas del sector privado para garantizar el suministro de corteza del árbol de mango, materia prima indispensable para obtener el concentrado acuoso. El proceso de recolección debe realizarse con observancia de la etapa climática favorable, sin perjuicio de la florescencia y maduración del fruto. El período de octubre a enero es ideal para acometer la cosecha.

La Empresa Productora y Comercializadora de Glucosas, Almidón y Derivados del maíz (GYDEMA), de Cienfuegos recibió en varias oportunidades la cáscara referida. Pese a no estar diseñados tecnológicamente para ello adecuaron una parte de la planta procesadora para la maceración y, con este ajuste dieron respuesta a los lotes demandados, comenta Jorge Luis Fernández Bello, director de Comercialización y Negocios de la entidad.

Con posterioridad, el producto final fue remitido a otras unidades de LABIOFAM, encargadas de su comercialización, luego de transformarlo en sus diferentes presentaciones: Vimang tabletas, Vimang crema cosmética y Vimang extracto acuoso concentrado.

En intercambio con Yoel Valdivia Socorro, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Logística de LABIOFAM Cienfuegos, se obtiene información respecto a una planta de producciones varias sita en Cumanayagua, con todas las capacidades creadas que estuvo en funcionamiento por espacio de casi dos años: “…se produjo Asmasán y hay posibilidad de asumir otras producciones, como el extracto acuoso que nos proveería GYDEMA, luego de un tratamiento calorífico para concentrarlo se podría envasar y cumplir con la solicitud de la Empresa Comercializadora de Medicamentos (EMCOMED), expender en nuestros puntos de venta y abastecer algunas otras empresas de LABIOFAM.

Hoy esta actividad está paralizada debido a la carencia de un transformador, pues estamos conectados energéticamente a un banco de transformadores del área residencial, cuando realmente precisamos uno para nuestro uso exclusivo. Se tramitó con la Empresa Eléctrica Provincial, a través del MINAG como una inversión para este año y hace unos meses nos notificaron que la demanda no será ejecutada en el dos mil veinticuatro.”

Expone Armando Luis Díaz Machado, director adjunto de LABIOFAM, sobre la organización tecnológica, direccionada a la producción de extracto acuoso dentro de la instalación ubicada en Cumanayagua. Aunque todavía hay que hacer algunas ajustes técnicos-de menor complejidad- para alcanzar los objetivos propuestos, confía que se materialize. “Nuestra empresa puede asumir la producción de Vimang, en este momento la forma de presentación adecuada a nuestra línea productiva sería el extracto acuoso concentrado, aclaro que sería una producción cooperada con GYDEMA”, puntualizó.

María Isabel Morales Figueredo labora como técnico en gestión comercial del punto de venta de la farmacia veterinaria, ubicada en calle Horruitiner, entre las avenidas de Santa Cuz y Santa Elena. Ella expresa la aceptación del producto, en existencia en los establecimientos de ENCOMED y LABIOFAM justo antes de la pandemia causada por la covid-19. Desconoce las razones de su desaparición. “Muchas personas preguntan por el VIMANG, por la calidad de vida que ofrece, yo misma era una alta consumidora y nunca más pude tomar y eso sería bueno retomarlo, porque hay mucha carencia de medicamentos y debemos acudir a la medicina natural”.

EL RETO

La crisis económica genera, sin lugar a dudas un declive notorio de la productividad en sectores estratégicos de la economía cubana y cienfueguera. El Vimang fue el medicamento escogido como hilo conductor de este reportaje con toda intención, simboliza una gama de producciones a lograr con una buena gestión desde el municipio cumanayaguense, si se involucran todas las capacidades del territorio.

Desarrollar un sistema de gobierno basado en ciencia e innovación, autónomo, sin aceptación tácita de una medida importadora asumida por el Estado como única vía, deviene tarea pendiente. Favorecer el desarrollo de una industria local con potencialidades de solucionar parte del déficit de fármacos a escala provincial y regional merita involucrar mecanismos de adhesión, planificación, chequeo y control con las representaciones nacionales de las empresas involucradas, incluso con los ministerios correspondientes.

Una visión proactiva debe incluir a otros actores económicos de la demarcación, no sólo por su destreza en el engorroso ámbito de las importaciones, sino para buscar iniciativas, opiniones, modos de hacer que propicien realizar el proyecto en cuestión, con la concurrencia de todos los interesados en satisfacer al destinatario final por excelencia, la población.

