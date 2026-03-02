Detienen a diez panameños por atentar contra el orden de Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

El Ministerio del Interior (Minint) notificó hoy la detención en La Habana de 10 ciudadanos de Panamá, residentes en ese país, por atentar contra el orden constitucional de Cuba.

Los detenidos, según la nota oficial, «son autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional, regulados en el artículo 124 del Código Penal».

«Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a la isla con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo», precisa el texto.

Añade, asimismo, que debían abandonar el país una vez cumplido ese objetivo y, al regresar a Panamá recibirían entre mil y mil 500 dólares cada uno.

De acuerdo con el reporte del Minint, los implicados reconocieron «ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en La Habana durante la madrugada del sábado 28 de febrero».

Visitas: 14