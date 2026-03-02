Empresa de Correos en Cienfuegos informa sobre devoluciones por cese de ediciones impresas

Compartir en

En correspondencia con los ajustes en las ediciones impresas de los periódicos nacionales y provinciales, adoptados por el Buró Político del Comité Central del Partido, y dando cumplimiento a la relación contractual con los suscriptores, la Empresa de Correos de Cuba en Cienfuegos procederá a la devolución total del dinero a quienes tienen contratada la suscripción de los periódicos Juventud Rebelde (edición diaria) y el provincial 5 de Septiembre, los cuales cesarán su publicación impresa.

En el caso del periódico Granma, se ajustará la devolución de la diferencia correspondiente a lo pagado anticipadamente, según la cantidad de ejemplares que debían circular durante el período contratado.

SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS DE PUBLICACIÓN

El pasado sábado 29 de febrero, el Instituto de Información y Comunicación Social publicó en el diario Granma las modificaciones establecidas sobre la edición impresa y circulación de los periódicos nacionales y provinciales, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el impacto en la disponibilidad de combustible provocado por la Orden Ejecutiva de esa administración, anunciada el pasado 29 de enero.

A partir del lunes 2 de marzo de 2026 los periódicos Granma y Juventud Rebelde dominical circularán una vez a la semana (los martes), en formato de ocho páginas.

Asimismo, el semanario Trabajadores continuará imprimiéndose una vez a la semana, con distribución el propio martes.

Por otra parte, los periódicos provinciales y el Juventud Rebelde diario dejarán de imprimirse.

Acceso Gratuito A Versiones Digitales

Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país en formato digital, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en todo el territorio nacional.

Enlace de la publicación oficial

