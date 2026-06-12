Sin explicación el aumento de diagnósticos de cáncer en los jóvenes

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La cifra de jóvenes que desarrollan distintos tipos de cáncer generalmente asociados con la vejez continúa en aumento, y la ciencia sigue hoy sin lograr determinar con precisión las causas.

Hasta el momento, las investigaciones vinculan este fenómeno con determinados hábitos alimenticios, la persistencia de enfermedades crónicas como la obesidad y la exposición a contaminantes ambientales.

En tal sentido, los expertos califican de compleja esta problemática cuya explicación no puede atribuirse a un único factor ni aplicarse de manera uniforme a todos los casos.

“Entre 1990 y 2019, se estima que la incidencia de estos padecimientos en ese grupo de edad aumentó 79,1 por ciento, mientras que la mortalidad asociada registró un incremento de 27,7 por ciento”, subraya un informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Entre los tipos de cáncer que muestra los mayores aumentos se encuentran los de páncreas, hígado, mama, útero, riñón, próstata, cabeza, cuello, tiroides, colorrecto, esófago, conducto biliar extrahepático, vesícula biliar y estómago.

El Departamento de Vigilancia y Equidad en Salud de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer señala que a escala mundial se diagnostican a diario más de nueve mil casos de cáncer de aparición temprana.

De acuerdo con la literatura médica, el término cáncer de aparición temprana se utiliza para describir a pacientes diagnosticados antes de los 50 años de edad.

El estudio publicado en la revista Nature parte de que este incremento podría estar relacionado con cambios en la clasificación o detección de algunos tumores.

Sin embargo, no existen explicaciones equivalentes para justificar el incremento de los casos de cáncer colorrectal, cuya incidencia en personas menores de 50 años aumentó de manera sostenida durante las últimas décadas.

Diversos investigadores plantean que el crecimiento de los cánceres de aparición temprana podría ser consecuencia de una combinación de factores ambientales, metabólicos y biológicos.

Los científicos explicaron que las generaciones más jóvenes fueron expuestas desde edades más tempranas a entornos que favorecen el desarrollo de trastornos metabólicos como la obesidad, condición que guarda relación con diversos tipos de tumoraciones.

Por su parte, el Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano del Dana-Farber Cancer Institute, advirtió que la obesidad por sí sola no basta para explicar el incremento de los diagnósticos, pues muchos pacientes que desarrollan estas neoplasias no presentan sobrepeso.

La institución descubrió que existe una asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de desarrollar pólipos colorrectales y otras lesiones consideradas etapas iniciales del cáncer colorrectal en mujeres jóvenes.

Hasta el momento, los científicos siguen sin dar conocer con precisión las causas de que muchos jóvenes sufran de la enfermedad antes mencionada.

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