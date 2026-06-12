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Guantánamo desconectado del sistema eléctrico nacional

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La provincia de Guantánamo se encuentra en estos momentos fuera del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informa en sus canales de Telegram y Facebook la Empresa Eléctrica del territorio más oriental.

La causa de la desconexión es una avería en la línea de transmisión 110kv que conecta a Guantánamo con Santiago de Cuba, se trabaja en localizar la rotura y así darle solución, precisa la publicación.

Añade que solamente se encuentran con servicio eléctrico los municipios de Baracoa y Maisí, a través de Moa.

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