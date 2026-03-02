Industria alimentaria de Cienfuegos garantiza el pan de la población mediante alternativas, por bloqueo del gobierno estadounidense

Compartir en

En medio del cerco de combustible impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba se adoptan nuevas medidas para ofrecer servicios al pueblo en nuestro país, ejemplo, en la Industria Alimentaria de la provincia de Cienfuegos, donde incorporaron más de una treintena de hornos de leña para elaborar el pan de cada día.

Magalys Torres Abreu, Directora de la Empresa informa que a partir del déficit de combustibles y la difícil situación energética en los municipios llaman al uso racional de las capacidades instaladas en circuitos priorizados incorporando a otras panaderías, y cerrando muchas de ellas en la Perla del Sur.

“Tenemos más de cinco unidades de energía paralizadas, añade, y utilizando eficientemente los hornos que están en zonas priorizadas. Atendiendo a la situación de cobertura de harina en el país, estamos brindando el pan de la canasta familiar en días alternos a la población”.

Apunta que de acuerdo con el transporte disponible y la cobertura de harina de trigo en el país distribuyen la materia prima al Plan Turquino en las montañas del Grupo Guamuhaya y así le aseguran la elaboración del producto en esas intrincadas comunidades.

Priorizan la distribución del pan de consumo en el sector de la Salud Pública, los círculos infantiles y para la merienda escolar.

La industria alimentaria en Cienfuegos se ha encadenado con mipymes —las pequeñas y medianas empresas— en las producciones diferenciadas para asegurar el pan y la repostería en ventas liberadas.

También priorizan la instalación de grupos electrógenos en algunos centros de alta producción.

