Cuba asumió nuevamente con éxito el Global Big Day 2025

Observadores de aves en todo el planeta (investigadores, profesionales de la fotografía y aficionados) dedicaron parte de su tiempo a recorrer ciudades y zonas rurales, en el marco del Global Big Day 2025, que celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias.

El evento —en el que Cuba ha sido líder de la región caribeña durante las tres últimas ediciones—, es auspiciado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, cuenta con el apoyo de la organización regional BirdsCaribbean, y este año promocionó el lema “Compartir espacios, creando ciudades y comunidades amigables con las aves”.

Desde la plataforma digital y su respectiva aplicación para móviles eBird, indistintamente, extranjeros y nacionales, durante las 24 horas fueron haciendo sus listas y reportes de avistamientos, con fotos y audios, para lo cual el equipo de BirdsCaribbean ha insistido en que no hace falta ser un experto en la materia para la realización de esta loable tarea, que enriquece la ciencia y el compromiso ciudadano con el medio ambiente.

Desde las redes sociales no han sido pocas las publicaciones que han alentado una actividad que, si bien puede realizar cualquiera, para ello no deben olvidarse las principales normas éticas que definen este hobby. Entre ellas, los especialistas destacan que no se deben estresar a los animales con la colocación excesiva de cantos o reclamos para atraerlos cuando los pájaros están en la temporada de apareamiento, así como no perturbar sus hábitats mientras anidan, además de evitar la aglomeración de grupos grandes de personas en sitios claves donde ellas buscan refugio o alimentos.

“En este mes especial donde celebramos asimismo el Festival de las Aves Endémicas del Caribe, la conexión con la naturaleza cobra aún más sentido (…) Las endémicas son guardianas de nuestra identidad, mientras que las migratorias nos enseñan que el planeta es un hogar compartido sin fronteras. Inspirar a los más jóvenes a cuidarlas es sembrar el futuro de la conservación“, destacaron especialistas del Refugio de Fauna Laguna de Maya en su cuenta oficial de Facebook y del Club de Obsevadores de Matanzas.

Así pues, cada provincia cubana se ha hecho eco del tema desde los clubes locales, donde sus protagonistas no solo apoyan con la subida de imágenes y audios de los plumíferos, sino que dejan constancia de un ajetreo singular y una dinámica de camaradería que surge durante el transcurso de la jornada.

Hasta el momento de redacción de este trabajo, en eBird habían sido reportadas —por la parte cubana— cerca de 200 especies de las casi 400 validadas para nuestro archipiélago. Un peso notorio en el incremento de esos números lo tiene la naciente comunidad de entusiastas y amantes de las aves en libertad, asumido por ellos de manera desinteresada, según ha declarado Nils Navarro Pacheco, naturalista, investigador, ilustrador que lleva años atendiendo y analizando las listas de los usuarios en la mencionada plataforma, que ayuda a garantizar el rigor de los avistamientos.

Con excepción de la Isla de la Juventud y Mayabeque, desde el resto de las provincias se constató una participación activa durante el Global Big Day, con más de 220 listados. En esta ocasión volvieron a resaltar los “puntos calientes” (hotspot); sitios donde se aglomera un grupo importante de aves, y son de fácil acceso al turismo ecológico nacional y foráneo. Algunos son de especial mención como la ensenada de Triscornia, playa del Chivo, el Parque Ecológico Monte Barreto (La Habana), el Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes (Sancti Spíritus); el humedal Mota, la desembocadura del río Cilantro, el Jardín Botánico Cupaynicú (Granma), entre otros.

No obstante, desde múltiples y distantes localidades llegaron registros notables: al norte de Ciego de Ávila, en los municipios de Morón y Bolivia; desde los poblados de Vueltas y Mataguá, en Villa Clara; Carbonera, al norte de Matanzas; playa Baracoa, el bosque martiano del río Ariguanabo, en Artemisa, o desde el sur pinareño en las remotas áreas de La Coloma y playa Dayanigua, entre muchas otras.

Cienfuegos presente, y sumando adeptos

En el centro sur de Cuba también se enviaron registros; una región que en otros años se había quedado a la zaga, por detrás de Ciego de Ávila, Las Tunas y el resto de los territorios orientales que siempre han sido líderes.

Marleny Roque Feble, observadora del club cienfueguero afirmó a este reportero que, “Fue un día increíble y aportamos un granito de arena en los resultados del país en el evento, que va en primer lugar”.

Roque, acompañada por un colectivo de jóvenes perlasureños integrado por Marisleydis Núñez Meriño, Eduardo Casaña Núñez, Karla Castillo Soriano, Álex M. Hernández y el niño Angelo A. Sánchez, partieron desde bien temprano en la mañana desde la Ciudad Nuclear, y peinaron la zona, cruzando el canal de la bahía hasta la desembocadura del río Arimao, ubicado dentro del Refugio de Vida Silvestre Guanaroca – Punta Gavilán.

En su periplo, elaboraron diferentes listas y subieron a la plataforma datos de la paloma aliblanca (Zenaida asiatica), gallinuela de poco rojo (Gallinula galeata), las cartacubas (Todus multicolor), carpinteros verdes (Xiphidiopicus percussus) y diferentes tipos de garzas, entre otros.

Los avistamientos más abundantes correspondieron al denominado Bien-te-veo (Vireo altiloquus) y los pitirres (género Tyrannus), especies que llegan en grandes cantidades al archipiélago desde América Central y del Sur, y permanecen acá durante toda la primavera y los meses estivales.

“Yo al menos me siento agradecida por las aves, la naturaleza; la vida. Espero que todos hayan disfrutado de este hermoso día que también nos divirtió mucho, aprendimos y nos dio bienestar”, afirmó R. Feble.

Frente a todas las adversidades, dígase problemas de conexión a Internet, la escasez de transporte para trasladarse de un lugar a otro y continuas problemáticas tecnológicas, los observadores cubanos con cuentas en eBird siguen apostando por el éxito de este suceso global, en el que se rompieron récords importantes. Este 10 de mayo, según estadísticas recientes, más de 1,7 millones de usuarios accedieron a la plataforma, y 7 mil 931 especies fueron avistadas, que se traduce en más del 75 % de todas las aves que existen en el planeta.

