Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza desde Egipto por Rafah

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria vital comenzaron a ingresar a la Franja de Gaza desde Egipto, marcando el inicio del cumplimiento de la primera fase del plan de alto al fuego acordado el pasado miércoles entre Israel y Hamás. La jornada contempla la entrada de la mayor cantidad de ayuda vista desde el inicio de la crisis.

La entrada de la asistencia humanitaria comenzó este domingo 12 de octubre, a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel en la zona fronteriza con Rafah, según reportes de medios. Largas filas de camiones aguardaban en la zona, listos para acceder al enclave.

LEA TAMBIÉN:

Hamás anuncia que liberación de rehenes iniciará este lunes

Se espera que a lo largo del día ingresen alrededor de 400 camiones con diversos tipos de ayuda, lo que representa la mayor cantidad de asistencia en un solo día desde el comienzo de la crisis. Medios egipcios subrayaron que en la carretera de Rafah se encuentran esperando colas de camiones de hasta cinco kilómetros de largo para ser enviados a los pasos fronterizos.

El acuerdo de alto el fuego, alcanzado en Egipto, estipula que Israel debe permitir la entrada diaria de hasta 600 camiones con ayuda, operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes. Esta cifra busca aliviar la severa crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí tras meses de agresión.

Además de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se preparaban en la zona de Rafah para dirigirse hacia los pasos fronterizos. La entrada de combustible es crucial para el funcionamiento de hospitales y la infraestructura básica de la Franja.

El cese al fuego y el inicio de la primera fase del plan promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, entró en vigor el pasado viernes 10 de octubre a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

Esta primera etapa del acuerdo incluye la entrega de rehenes. El grupo de resistencia palestino Hamás, dispondría de tres días para devolver a todos los rehenes israelíes retenidos que continúan con vida, entrega prevista para el lunes 13 de octubre, mientras se espera que se aborden temas más delicados en etapas posteriores.

Visitas: 1