China alerta ante amenazas de EEUU que no teme una guerra arancelaria

China avisa que no cederá ante amenazas de Donald Trump de imponerle aranceles del 100 %, e insta a EE.UU. a resolver diferencias con negociaciones y no con amenazas.

“La postura de China es coherente”, ha afirmado este domingo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado publicado en línea. “No queremos una guerra arancelaria, pero tampoco la tememos”.

La nota avisa que “el uso frecuente de la amenaza de altos aranceles no es la forma correcta de relacionarse con China”.

De hecho, asegura que “si la parte estadounidense insiste obstinadamente en su proceder, China sin duda tomará medidas correspondientes y firmes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.

La respuesta se produjo dos días después de que Trump amenazara el viernes con aumentar el impuesto a las importaciones procedentes de China para el 1 de noviembre, en reacción a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, un componente clave en numerosos productos de consumo y de uso militar.

Pekín intensificó el jueves las restricciones a las exportaciones de tierras raras, ampliando la lista de minerales bajo control y extendiendo las restricciones al uso de sus tecnologías de producción y su uso en el extranjero, incluso las militares y semiconductores. La decisión encendió inmediatamente las alarmas dentro del Gobierno de Trump, según varios funcionarios.

El intercambio de amenazas pone en riesgo una posible reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, y podría malograr la tregua en la guerra comercial, en la que los aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100% en abril.

Trump ha incrementado los impuestos a las importaciones de muchos socios comerciales de Estados Unidos este año, buscando concesiones a cambio de reducciones arancelarias. China, una de las pocas naciones que no ha cedido, ha optado por apoyarse en su poderío económico.