Venezuela pone en marcha Plan Independencia 200 ante amenaza de EEUU

Venezuela activa la “Operación Independencia 200” en los estados orientales del país ante las amenazas militares de Estados Unidos en el mar de Caribe.

El proyecto, convocado por el presidente Nicolás Maduro, se ejecutó el sábado con el despliegue de más de 1500 hombres y mujeres solo en el estado de Monagas con la asistencia del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

“La nación está preparada para enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se ciernen por el imperialismo (…), bajo la estrategia de la resistencia activa y prolongada, siempre en ofensiva permanente”, enfatizó el titular venezolano.

Cabello acusó a la oposición de ser cómplice en el escenario de hostilidad que enfrenta al país, tachando a los sectores opositores de “vendepatrias” y “malos hijos de este país”.

En los estados de Guayana y Oriental, Bolívar y Anzoátegui, entre otras regiones, igualmente, activaron dicho proyecto cívico-militar con el objetivo de asegurar la integridad de las autoridades del Poder Púbico, desarrollar operaciones para el mantenimiento y restablecimiento del orden interno, y activar el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).

Venezuela inició el viernes el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados Aragua, Falcón y Zulia, sitas al noroccidente del país suramericano.

El pasado agosto, EE.UU. desplegó más de 4000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a ocho buques militares dotados de misiles y a un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, con el pretexto de luchar contra los cárteles de la droga.

Ciertos informes afirman que EE.UU. examina tomar medidas más amplias, como ataques aéreos en el territorio venezolano o incluso un intento de cambio de régimen a gran escala.

Ante esta coyuntura, Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de ‘apresto militar’ en la isla de La Orchila.