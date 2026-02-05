Cienfuegos por extender la proeza

Compartir en

Mantener la senda del éxito a toda costa, a pesar de limitantes que se acrecientan cada año, es el propósito del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Cienfuegos, según trascendió en el Balance del cumplimiento de los objetivos de trabajo y actividades del deporte cienfueguero en el 2025.

La reunión, efectuada en la sede del Gobierno Provincial, contó con la presencia de varios directivos nacionales del organismo, así como sus homólogos en el territorio, trabajadores del sector, glorias deportivas y autoridades gubernamentales de la Perla del Sur.

El informe presentado por Jorge Bauzá Escalona, director provincial del Inder, pasó revista a todos los procesos que forman parte del quehacer del organismo, aunque lógicamente destacó la actuación de nuestros atletas en el panorama competitivo, en un período cargado de lauros para esta porción del centro sur cubano.

Por tercer año consecutivo Cienfuegos se ubicó en el tercer lugar general de los Juegos Escolares, nuevamente desplazando a potencias históricas, y a escasos puntos del segundo puesto Santiago de Cuba.

En esta ocasión los nuestros tomaron parte en 32 disciplinas, y en 16 de ellas se ubicaron del uno al tres, además de concluir en la segunda plaza nacional por la cantidad de medallas obtenidas.

En el caso de la categoría pioneril, los cienfuegueros acumularon 289 puntos y terminaron segundos, a la vez que entre los juveniles mejoraron del noveno al quinto escalón, con participación en 28 deportes.

En la primera categoría culminamos sextos y en el deporte para personas con discapacidad en la plaza número diez. Todo ello se complementó para que la provincia exhiba un cuarto lugar integral.

Claro que no podía faltar el reconocimiento por los resultados obtenidos por Cienfuegos en la arena internacional. Aquí se señalan las tres medallas de plata de Marifélix Sarría en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, actuación inédita para un pesista cubano. También los desempeños de Roxana Gómez y los púgiles Erislandy Álvarez y Saidel Horta, así como el voleibolista Miguel Ángel López.

Mención aparte para los muchachos que intervinieron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cita a la cual Cienfuegos aportó siete metales, repartidos en dos de oro, dos de plata y tres de bronce, con destaque para el remero Roberto Carlos Paz y el canoista Javier Requeiro.

Bauzá Escalona reconoció que ha sido un período muy complejo, matizado por el recrudecimiento de limitantes y obstáculos, pero que no se descuidó ninguna de las tareas del Inder, incluidas la Educación Física, la Recreación, la Actividad Física Comunitaria y la atención a la tercera edad y las comunidades con riesgo de vulnerabilidad.

No obstante, se identifican lagunas que lastran el mejor desempeño del organismo, como son el déficit de profesores y de instalaciones deportivas y la insuficiencia de medios e implementos en las áreas. También se hizo un llamado a promover más la participación de niños y jóvenes de zonas rurales, y a fortalecer la preparación de la fuerza técnica, incluidos activistas deportivos.

Llama la atención que la matrícula de la Eide Jorge Agostini Villasana está compuesta por un 76, 6 por ciento de estudiantes-atletas del municipio cabecera, mientras es muy escaso el número de representantes del Plan Turquino, otrora fortaleza del territorio. En este sentido, hubo consenso en la necesidad de hacer énfasis en los Juegos Escolares de Montaña, con la diversificación de disciplinas que pueden ser autóctonas de cada región.

Durante las intervenciones de la plenaria, Amaury Sarmiento Barnada, Jefe del Departamento de Alto Rendimiento del Inder Provincial, señaló que el tercer lugar escolar de 2025 resultó superior al de años precedentes, debido a la cantidad de medallas, la cantidad de deportes ubicados en los primeros lugares y la efectividad mostrada por nuestros atletas. Reafirmó el compromiso de mantener esa posición, además de no cejar en el empeño de desbancar a los santiagueros de la segunda plaza.

Sin embargo, advirtió que estamos en un momento precario en cuanto a las instalaciones y las condiciones de aseguramiento a la etapa de preparación. Varios son los gimnasios que hoy presentan problemas serios, y lógicamente volvió a salir el tema piscinas, de las que depende el resultado de cinco deportes, cuatro de ellos ubicados del uno al tres y dos en el primer lugar.

“El curso comenzó en septiembre y todavía nuestros atletas no han visto el agua, algo que complejiza la concreción de los objetivos y propósitos trazados”, recalcó.

José Antonio Miranda, Director Nacional de Alto Rendimiento, advirtió que muchas de estas trabas no son nuevas para Cienfuegos, que las ha sorteado por la sapiencia y la profesionalidad de su fuerza técnica.

Al respecto, realizó un llamado al fortalecimiento de esa fuerza, envejecida y diezmada, por lo que urge sumar a jóvenes que puedan aprender de ellos y luego mantener el legado.

“Ahí está la clave, pues la situación del país es bien compleja y no podremos dar solución a todas esas limitantes en corto plazo”, sentenció.

Miranda señaló que existen variantes para aumentar el número de entrenadores, pero no se están explotando.

“Existe desde hace un tiempo un Curso de Técnico Superior en Entrenador Deportivo, y Cienfuegos no lo tiene habilitado. Además, según la Resolución 69 del Ministerio de Educación, ya podemos contratar a alumnos de la Escuela de Profesores de Educación Física y de la Licenciatura en Cultura Física, algo que nos puede ayudar y mucho, sobre todo porque en la actual situación nos veremos obligados a redimensionar el sistema competitivo del país, y la alternativa es aumentar la cantidad de eventos a nivel de base”.

El propio Miranda anunció que en 2026 Cuba estará enrolada en varias justas multideportivas. A los Juegos Centroamericanos y del Caribe se suman los Juegos Paracentroamericanos (se celebrarán por vez primera), los Panamericanos para personas sordas y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Otra de las novedades del encuentro fue la notificación de que retornan las escuelas de Pre iniciación deportiva (Pre-Eide) y Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA), las cuales ya estarán habilitadas a partir del próximo curso escolar.

